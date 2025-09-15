Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение - РИА Новости, 15.09.2025
05:15 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/kamchatka-2041944831.html
У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 15 сентября 2025 01:39:50 (камчатское время 13.39, мск 04.39 – ред.). Координаты: 53.0637 северной широты, 160.2728 восточной долготы. Магнитуда (Ml): 5,3", – поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале. По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 111 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 47,6 километра. Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила 3 балла. Угроза цунами не объявлялась. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 15 сентября 2025 01:39:50 (камчатское время 13.39, мск 04.39 – ред.). Координаты: 53.0637 северной широты, 160.2728 восточной долготы. Магнитуда (Ml): 5,3", – поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 111 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 47,6 километра.
Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила 3 балла. Угроза цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Ученые предупреждали о землетрясении на Камчатке, заявили в РАН
13 сентября, 02:10
13 сентября, 02:10
 
