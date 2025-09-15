https://ria.ru/20250915/kallas-2041941331.html
Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии
Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии - РИА Новости, 15.09.2025
Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии
Инцидент с якобы российским беспилотником в Румынии является безрассудной эскалацией и вызовом региональной безопасности, заявила глава евродипломатии Кая... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T03:44:00+03:00
2025-09-15T03:44:00+03:00
2025-09-15T10:02:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Инцидент с якобы российским беспилотником в Румынии является безрассудной эскалацией и вызовом региональной безопасности, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X."Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности", — написала она.Каллас выразила солидарность с Румынией и заявила, что находится в тесном контакте с правительством страны.В прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено якобы российским дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Доказательств российского происхождения беспилотника в Бухаресте не привели.
https://ria.ru/20250913/kallas-2041604845.html
https://ria.ru/20250914/bpla-2041844844.html
румыния
бухарест
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, бухарест, кайя каллас
В мире, Румыния, Бухарест, Кайя Каллас
Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии
Каллас назвала инцидент с БПЛА в Румынии безрассудной эскалацией