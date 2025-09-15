Рейтинг@Mail.ru
Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии
03:44 15.09.2025 (обновлено: 10:02 15.09.2025)
Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Инцидент с якобы российским беспилотником в Румынии является безрассудной эскалацией и вызовом региональной безопасности, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X."Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности", — написала она.Каллас выразила солидарность с Румынией и заявила, что находится в тесном контакте с правительством страны.В прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено якобы российским дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Доказательств российского происхождения беспилотника в Бухаресте не привели.
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Инцидент с якобы российским беспилотником в Румынии является безрассудной эскалацией и вызовом региональной безопасности, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X.
"Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности", — написала она.
Каллас выразила солидарность с Румынией и заявила, что находится в тесном контакте с правительством страны.
В прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено якобы российским дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Доказательств российского происхождения беспилотника в Бухаресте не привели.
