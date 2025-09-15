https://ria.ru/20250915/kadyrov-2041940849.html

Кадыров рассказал о районе имени Путина в Грозном

Кадыров рассказал о районе имени Путина в Грозном - РИА Новости, 15.09.2025

Кадыров рассказал о районе имени Путина в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что районе имени Владимира Путина в Грозном - это бизнес-проект, с помощью которого местные... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T03:37:00+03:00

2025-09-15T03:37:00+03:00

2025-09-15T03:37:00+03:00

грозный

рамзан кадыров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg

ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что районе имени Владимира Путина в Грозном - это бизнес-проект, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность президенту за то, что он устранил ваххабизм и терроризм, помог восстановить республику. О том, что в Грозном появится район Путина, глава Чечни сообщил в начале 2024 года, строительство планируют завершить к 2027 году. "Тем не менее, район имени Владимира Владимировича Путина – это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику. Каждый в долгу перед ним", - сказал Кадыров. Глава Чечни рассказал, что в новом районе "будет очень много архитектурных решений". "Мне кажется, архитекторы и инженеры очень обрадовались, когда разрабатывали эти здания, потому что там было где развернуться фантазии. Мы хотели его сделать не просто красивым для жителей и гостей Грозного, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития", - заключил он. Новый район находится в центральной части Грозного. Глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров. Как сообщали РИА Новости в министерстве строительства и ЖКХ региона, прогнозируемая численность населения - 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20250914/kadyrov-2041776143.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грозный, рамзан кадыров, владимир путин