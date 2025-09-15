Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о районе имени Путина в Грозном - РИА Новости, 15.09.2025
03:37 15.09.2025
Кадыров рассказал о районе имени Путина в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что районе имени Владимира Путина в Грозном - это бизнес-проект, с помощью которого местные... РИА Новости, 15.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что районе имени Владимира Путина в Грозном - это бизнес-проект, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность президенту за то, что он устранил ваххабизм и терроризм, помог восстановить республику. О том, что в Грозном появится район Путина, глава Чечни сообщил в начале 2024 года, строительство планируют завершить к 2027 году. "Тем не менее, район имени Владимира Владимировича Путина – это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику. Каждый в долгу перед ним", - сказал Кадыров. Глава Чечни рассказал, что в новом районе "будет очень много архитектурных решений". "Мне кажется, архитекторы и инженеры очень обрадовались, когда разрабатывали эти здания, потому что там было где развернуться фантазии. Мы хотели его сделать не просто красивым для жителей и гостей Грозного, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития", - заключил он. Новый район находится в центральной части Грозного. Глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров. Как сообщали РИА Новости в министерстве строительства и ЖКХ региона, прогнозируемая численность населения - 100 тысяч человек.
Кадыров рассказал о районе имени Путина в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что районе имени Владимира Путина в Грозном - это бизнес-проект, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность президенту за то, что он устранил ваххабизм и терроризм, помог восстановить республику.
О том, что в Грозном появится район Путина, глава Чечни сообщил в начале 2024 года, строительство планируют завершить к 2027 году.
"Тем не менее, район имени Владимира Владимировича Путина – это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику. Каждый в долгу перед ним", - сказал Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что в новом районе "будет очень много архитектурных решений". "Мне кажется, архитекторы и инженеры очень обрадовались, когда разрабатывали эти здания, потому что там было где развернуться фантазии. Мы хотели его сделать не просто красивым для жителей и гостей Грозного, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития", - заключил он.
Новый район находится в центральной части Грозного. Глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров. Как сообщали РИА Новости в министерстве строительства и ЖКХ региона, прогнозируемая численность населения - 100 тысяч человек.
Кадыров пообещал требовать ответ с родителей за поступки детей
Вчера, 07:27
