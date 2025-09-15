Адвокат рассказал, как подстраховаться от запрета выезда ребенка за границу

https://ria.ru/20250915/jurist-2041947314.html

татьяна кузьминова

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуации, когда один из родителей запрещает ребенку выезд за границу, очень неприятны, но от них можно подстраховаться, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. По ее словам, чаще всего запрет на выезд - это способ давления на второго родителя, добровольный отзыв запрета встречается крайне редко. Его приходится добиваться через суд, который занимает существенное количество времени. "Поэтому лайфхак для родителей, если вы заблаговременно заключаете у нотариуса соглашение о порядке осуществления родительских прав, включите право отдельно проживающего родителя находиться с ребенком во время отпуска не только в РФ, но и за пределами", - сказала адвокат. Она отметила, что этот же совет распространяется и на категорию споров в суде, когда отдельно проживающему родителю в судебной инстанции определяется порядок общения с ребенком. "Такая предусмотрительность поможет избежать злоупотребления правом и минимизирует финансовые и эмоциональные потери", - пояснила Кузьминова.

