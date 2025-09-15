Рейтинг@Mail.ru
ЛАГ призвала страны пересмотреть отношения с Израилем - РИА Новости, 15.09.2025
21:08 15.09.2025
ЛАГ призвала страны пересмотреть отношения с Израилем
в мире
катар
израиль
хусам заки
лига арабских государств
удар израиля по делегации хамас в дохе
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Дохийская декларация по итогам арабо-исламского саммита в Катаре побуждает страны пересмотреть наличие дипотношений и экономические связи с Израилем, если они есть, заявил на пресс-конференции по итогам саммита заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки. "Принятая декларация открывает возможности для отказа от дипотношений и экономических связей для тех стран, у кого они есть, распахивает дверь для этого и поощряет шаги, направленные на то, чтобы это произошло", - сказал он.
в мире, катар, израиль, хусам заки , лига арабских государств, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Израиль, Хусам Заки , Лига арабских государств, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Дохийская декларация по итогам арабо-исламского саммита в Катаре побуждает страны пересмотреть наличие дипотношений и экономические связи с Израилем, если они есть, заявил на пресс-конференции по итогам саммита заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки.
"Принятая декларация открывает возможности для отказа от дипотношений и экономических связей для тех стран, у кого они есть, распахивает дверь для этого и поощряет шаги, направленные на то, чтобы это произошло", - сказал он.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к приостановке членства Израиля в ООН
Вчера, 20:11
 
В миреКатарИзраильХусам ЗакиЛига арабских государствУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
