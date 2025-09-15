https://ria.ru/20250915/izrail-2042110300.html

ЛАГ призвала страны пересмотреть отношения с Израилем

ЛАГ призвала страны пересмотреть отношения с Израилем - РИА Новости, 15.09.2025

ЛАГ призвала страны пересмотреть отношения с Израилем

Дохийская декларация по итогам арабо-исламского саммита в Катаре побуждает страны пересмотреть наличие дипотношений и экономические связи с Израилем, если они... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T21:08:00+03:00

2025-09-15T21:08:00+03:00

2025-09-15T21:08:00+03:00

в мире

катар

израиль

хусам заки

лига арабских государств

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748634859_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b90142b436981e9f2e80216b0b889440.jpg

ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Дохийская декларация по итогам арабо-исламского саммита в Катаре побуждает страны пересмотреть наличие дипотношений и экономические связи с Израилем, если они есть, заявил на пресс-конференции по итогам саммита заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки. "Принятая декларация открывает возможности для отказа от дипотношений и экономических связей для тех стран, у кого они есть, распахивает дверь для этого и поощряет шаги, направленные на то, чтобы это произошло", - сказал он.

https://ria.ru/20250915/izrail-2042105156.html

катар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, израиль, хусам заки , лига арабских государств, удар израиля по делегации хамас в дохе