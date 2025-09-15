https://ria.ru/20250915/izrail-2042110300.html
ЛАГ призвала страны пересмотреть отношения с Израилем
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Дохийская декларация по итогам арабо-исламского саммита в Катаре побуждает страны пересмотреть наличие дипотношений и экономические связи с Израилем, если они есть, заявил на пресс-конференции по итогам саммита заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки. "Принятая декларация открывает возможности для отказа от дипотношений и экономических связей для тех стран, у кого они есть, распахивает дверь для этого и поощряет шаги, направленные на то, чтобы это произошло", - сказал он.
