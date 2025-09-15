Рейтинг@Mail.ru
Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/izrail-2042105595.html
Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия
Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия - РИА Новости, 15.09.2025
Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия
Израиль продолжит увеличивать инвестиции в собственное производство оружия, чтобы не зависеть от европейских производителей, заявил в понедельник премьер страны РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T20:15:00+03:00
2025-09-15T20:15:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израиль продолжит увеличивать инвестиции в собственное производство оружия, чтобы не зависеть от европейских производителей, заявил в понедельник премьер страны Биньямин Нетаньяху. "Мы продолжим увеличивать инвестиции в производство оружия, чтобы не зависеть от слабых западноевропейских лидеров, которые идут на поводу у экстремистских мусульманских меньшинств в своих странах, и именно это мы и делаем", - говорится в заявлении, которое распространила канцелярия премьера. Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на два года войны, израильский шекель укрепился, дефицит бюджета сократился, а иностранные инвестиции в сферу НИОКР в Израиле остаются самыми высокими в мире после США.
https://ria.ru/20250915/izrail-2042105156.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900bdd9f0d51f76853b06674563dcad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия

Нетаньяху: Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия

© AP Photo / Ohad ZwigenbergБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израиль продолжит увеличивать инвестиции в собственное производство оружия, чтобы не зависеть от европейских производителей, заявил в понедельник премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы продолжим увеличивать инвестиции в производство оружия, чтобы не зависеть от слабых западноевропейских лидеров, которые идут на поводу у экстремистских мусульманских меньшинств в своих странах, и именно это мы и делаем", - говорится в заявлении, которое распространила канцелярия премьера.
Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на два года войны, израильский шекель укрепился, дефицит бюджета сократился, а иностранные инвестиции в сферу НИОКР в Израиле остаются самыми высокими в мире после США.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к приостановке членства Израиля в ООН
Вчера, 20:11
 
В миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала