Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия
Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия - РИА Новости, 15.09.2025
Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия
РИА Новости, 15.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израиль продолжит увеличивать инвестиции в собственное производство оружия, чтобы не зависеть от европейских производителей, заявил в понедельник премьер страны Биньямин Нетаньяху. "Мы продолжим увеличивать инвестиции в производство оружия, чтобы не зависеть от слабых западноевропейских лидеров, которые идут на поводу у экстремистских мусульманских меньшинств в своих странах, и именно это мы и делаем", - говорится в заявлении, которое распространила канцелярия премьера. Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на два года войны, израильский шекель укрепился, дефицит бюджета сократился, а иностранные инвестиции в сферу НИОКР в Израиле остаются самыми высокими в мире после США.
