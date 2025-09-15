https://ria.ru/20250915/izrail-2042105595.html

Израиль продолжит увеличивать инвестиции в производство оружия

2025-09-15T20:15:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израиль продолжит увеличивать инвестиции в собственное производство оружия, чтобы не зависеть от европейских производителей, заявил в понедельник премьер страны Биньямин Нетаньяху. "Мы продолжим увеличивать инвестиции в производство оружия, чтобы не зависеть от слабых западноевропейских лидеров, которые идут на поводу у экстремистских мусульманских меньшинств в своих странах, и именно это мы и делаем", - говорится в заявлении, которое распространила канцелярия премьера. Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на два года войны, израильский шекель укрепился, дефицит бюджета сократился, а иностранные инвестиции в сферу НИОКР в Израиле остаются самыми высокими в мире после США.

2025

Новости

в мире, израиль, биньямин нетаньяху