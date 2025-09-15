https://ria.ru/20250915/izrail-2042105156.html

Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к приостановке членства Израиля в ООН

Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к приостановке членства Израиля в ООН - РИА Новости, 15.09.2025

Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к приостановке членства Израиля в ООН

Арабские и исламские страны призвали к координации усилий для приостановки членства Израиля в ООН, говорится в декларации, утвержденной по итогам саммита в... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T20:11:00+03:00

2025-09-15T20:11:00+03:00

2025-09-15T20:58:00+03:00

в мире

израиль

катар

доха

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Арабские и исламские страны призвали к координации усилий для приостановки членства Израиля в ООН, говорится в декларации, утвержденной по итогам саммита в Катаре. Во время мероприятия страны Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств приняли решение о "координации усилий, направленных на замораживание членства Израиля в ООН", указано в итоговом документе, одобренном участниками саммита.Другие пункты декларации"Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа, а также насилия и нападения на посредников. Напротив, он будет достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций"."Мы подчеркиваем неприятие использования Израилем исламофобской риторики, нацеленной на легитимизацию нарушений в рамках проводимой им политики, которая выходит за рамки международного права, в том числе для продолжения геноцида и расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Подобная риторика также направлена на дискредитацию арабских и исламских стран".Сегодня в Дохе прошел экстренный саммит лидеров арабских и исламских стран. Главы государств встретились, чтобы выработать единую позицию в ответ на удары Израиля по Катару.В мероприятии приняли участие в том числе президенты Ирана и Турции Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, глава палестинской администрации Махмуд Аббас и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

https://ria.ru/20250910/blizhniyvostok-2040822927.html

https://ria.ru/20250913/netanyakhu-2041570763.html

https://ria.ru/20250915/gaza-2042056303.html

https://ria.ru/20250915/ugrozy-2042095607.html

израиль

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, доха, оон