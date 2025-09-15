Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к приостановке членства Израиля в ООН
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к объединению для приостановки членства Израиля в ООН
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Арабские и исламские страны призвали к координации усилий для приостановки членства Израиля в ООН, говорится в декларации, утвержденной по итогам саммита в Катаре.
Во время мероприятия страны Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств приняли решение о "координации усилий, направленных на замораживание членства Израиля в ООН", указано в итоговом документе, одобренном участниками саммита.
Другие пункты декларации
- Участники саммита осуждают любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных Тель-Авивом с 1967 года территорий под каким-либо предлогом.
"Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа, а также насилия и нападения на посредников. Напротив, он будет достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций".
- Страны ОИС и ЛАГ призвали международное сообщество и Совбез ООН выполнить свои обязательства по прекращению оккупации Израилем палестинских территорий, а также установить для этого четкие временные рамки.
- Необходимо реализовать арабско-исламский план по восстановлению сектора Газа, приступить к реконструкции нужно в кратчайшие сроки. Участники саммита призвали международных доноров оказать необходимую поддержку в этом процессе.
"Мы подчеркиваем неприятие использования Израилем исламофобской риторики, нацеленной на легитимизацию нарушений в рамках проводимой им политики, которая выходит за рамки международного права, в том числе для продолжения геноцида и расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Подобная риторика также направлена на дискредитацию арабских и исламских стран".
- Страны ОИС и ЛАГ отвергли попытки Израиля оправдать нападение на территорию Катара под предлогом преследования руководства палестинского движения ХАМАС. Они также высказались против неоднократных угроз Тель-Авива о возможности повторного нападения на эмират.
- Участники саммита подчеркнули важность соблюдения международного права и резолюций ООН как ключевой основы для достижения мира и безопасности.
Сегодня в Дохе прошел экстренный саммит лидеров арабских и исламских стран. Главы государств встретились, чтобы выработать единую позицию в ответ на удары Израиля по Катару.
В мероприятии приняли участие в том числе президенты Ирана и Турции Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, глава палестинской администрации Махмуд Аббас и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.