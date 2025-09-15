Рейтинг@Mail.ru
Италия возобновила покупки СПГ у России - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 15.09.2025 (обновлено: 13:43 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/italiya-2042009774.html
Италия возобновила покупки СПГ у России
Италия возобновила покупки СПГ у России - РИА Новости, 15.09.2025
Италия возобновила покупки СПГ у России
Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:41:00+03:00
2025-09-15T13:43:00+03:00
экономика
италия
россия
евростат
в мире
энергетика
спг
сжиженный природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885247620_0:899:2042:2048_1920x0_80_0_0_080aa852f73c45cb527ab8ca3f889f75.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала его закупать — в этот раз на 36,3 миллиона евро. Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу — до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.
https://ria.ru/20250910/ssha-2041068163.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885247620_0:798:1667:2048_1920x0_80_0_0_3e0b1517b0817011561c2c9737a80c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, италия, россия, евростат, в мире, энергетика, спг, сжиженный природный газ, природный газ
Экономика, Италия, Россия, Евростат, В мире, Энергетика, СПГ, сжиженный природный газ, Природный газ
Италия возобновила покупки СПГ у России

Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва в четыре месяца

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Владимир Михайлов
Перейти в медиабанк
Танкер-газовоз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала его закупать — в этот раз на 36,3 миллиона евро.
Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу — до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт
10 сентября, 22:24
 
ЭкономикаИталияРоссияЕвростатВ миреЭнергетикаСПГсжиженный природный газПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала