Италия возобновила покупки СПГ у России

Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала его закупать — в этот раз на 36,3 миллиона евро. Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу — до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.

