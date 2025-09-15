https://ria.ru/20250915/grazhdanstvo-2042120431.html
Внук де Голля рассказал, почему хотел бы получить российское гражданство
Внук де Голля рассказал, почему хотел бы получить российское гражданство
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал, что хотел бы получить российское гражданство для того, чтобы дать своим детям лучшее образование, а также потому, что Россия - большая страна с богатой культурой, где чувствуешь себя как дома. "Для меня и моей семьи это (получение гражданства РФ - ред.) будет большая честь и гордость, ведь Россия - большая страна с богатой культурой, где чувствуешь себя как дома, Россия - преуспевающая держава и лидер многополярного мира", - сказал он в интервью телеканалу RT. Он добавил, что в России соединяются многие культуры, народности и религии, по его словам, это - пример успешной интеграции, поскольку все народы страны живут в гармонии. "Мне кажется, что это - образец для Запада, несмотря на всю критику и дезинформацию", - подчеркнул де Голль. Он также отметил, что русская душа глубока и очень богата, а народ России мудр и рассудителен. "Еще одна причина заключается в том, что мы хотим дать своим детям лучшее образование. Мы хотим защитить своих детей от перекосов воук-повестки и от отвержения основополагающих ценностей: семьи, веры и традиций. Ваша страна отстаивает все эти ценности. И мне кажется, что мы даем своим детям шанс... Но решать, естественно, вашему президенту", - заключил он.
