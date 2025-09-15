https://ria.ru/20250915/grazhdanstvo-2042120431.html

Внук де Голля рассказал, почему хотел бы получить российское гражданство

Внук де Голля рассказал, почему хотел бы получить российское гражданство - РИА Новости, 15.09.2025

Внук де Голля рассказал, почему хотел бы получить российское гражданство

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал, что хотел бы получить российское гражданство для того, чтобы дать своим детям лучшее... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T23:36:00+03:00

2025-09-15T23:36:00+03:00

2025-09-15T23:36:00+03:00

в мире

россия

франция

шарль де голль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_0:267:2941:1921_1920x0_80_0_0_6c43c552daa52e44371d4f7dc9490eba.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал, что хотел бы получить российское гражданство для того, чтобы дать своим детям лучшее образование, а также потому, что Россия - большая страна с богатой культурой, где чувствуешь себя как дома. "Для меня и моей семьи это (получение гражданства РФ - ред.) будет большая честь и гордость, ведь Россия - большая страна с богатой культурой, где чувствуешь себя как дома, Россия - преуспевающая держава и лидер многополярного мира", - сказал он в интервью телеканалу RT. Он добавил, что в России соединяются многие культуры, народности и религии, по его словам, это - пример успешной интеграции, поскольку все народы страны живут в гармонии. "Мне кажется, что это - образец для Запада, несмотря на всю критику и дезинформацию", - подчеркнул де Голль. Он также отметил, что русская душа глубока и очень богата, а народ России мудр и рассудителен. "Еще одна причина заключается в том, что мы хотим дать своим детям лучшее образование. Мы хотим защитить своих детей от перекосов воук-повестки и от отвержения основополагающих ценностей: семьи, веры и традиций. Ваша страна отстаивает все эти ценности. И мне кажется, что мы даем своим детям шанс... Но решать, естественно, вашему президенту", - заключил он.

https://ria.ru/20250808/ekzamen-2034211598.html

https://ria.ru/20250910/mvd-2040885627.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, шарль де голль