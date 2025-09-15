Рейтинг@Mail.ru
ВТБ открыл прием заявок на программу именных грантов - РИА Новости, 15.09.2025
18:30 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/granty-2042090583.html
ВТБ открыл прием заявок на программу именных грантов
втб (банк)
россия
гранты
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВТБ запустил новый, шестой сезон образовательной программы "Именные гранты ВТБ" для талантливых студентов 38 ведущих вузов России, сообщает банк. Как и в предыдущие сезоны, участники "Именных грантов" в формате образовательного курса посетят мастер-классы от ведущих экспертов ВТБ и приглашенных спикеров, будут выполнять интерактивные задания и смогут прокачать свои навыки сразу в нескольких направлениях. В рамках образовательного курса предусмотрено три модуля. В рамках модуля "Профессиональные навыки" студенты изучат инструменты ИИ, принципы дизайна и визуальной коммуникации для создания презентаций, погрузятся в мир инвестиций и финансов. Модуль "Гибкие навыки" позволит им улучшить компетенции в коммуникации, лидерстве, командном взаимодействии, построении личного бренда. В рамках модуля "Построение карьеры" студенты получат советы и рекомендации от экспертов ВТБ по карьерному планированию и развитию. Участвовать в программе "Именные гранты ВТБ" могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2026-2027 годов выпуска, которые учатся на целевых факультетах в 38 ведущих вузах России. По условиям программы участники пройдут многоступенчатый отбор, в результате которого 30 лучших участников получат именные гранты в размере 200 тысяч рублей на реализацию собственных проектов и профессиональное развитие. Топ-250 участников на финале проекта в декабре получат подарки от ВТБ и фаст-трек на стажировки банка. Программу "Именные гранты ВТБ" банк реализует уже в шестой раз. За это время она собрала более 35 тысяч заявок.
втб (банк), россия, гранты
ВТБ (банк), Россия, гранты
ВТБ открыл прием заявок на программу именных грантов

© iStock.com / skynesherСтуденты во время лекции
Студенты во время лекции - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© iStock.com / skynesher
Студенты во время лекции. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВТБ запустил новый, шестой сезон образовательной программы "Именные гранты ВТБ" для талантливых студентов 38 ведущих вузов России, сообщает банк.
Как и в предыдущие сезоны, участники "Именных грантов" в формате образовательного курса посетят мастер-классы от ведущих экспертов ВТБ и приглашенных спикеров, будут выполнять интерактивные задания и смогут прокачать свои навыки сразу в нескольких направлениях.
В рамках образовательного курса предусмотрено три модуля. В рамках модуля "Профессиональные навыки" студенты изучат инструменты ИИ, принципы дизайна и визуальной коммуникации для создания презентаций, погрузятся в мир инвестиций и финансов. Модуль "Гибкие навыки" позволит им улучшить компетенции в коммуникации, лидерстве, командном взаимодействии, построении личного бренда. В рамках модуля "Построение карьеры" студенты получат советы и рекомендации от экспертов ВТБ по карьерному планированию и развитию.
Участвовать в программе "Именные гранты ВТБ" могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2026-2027 годов выпуска, которые учатся на целевых факультетах в 38 ведущих вузах России. По условиям программы участники пройдут многоступенчатый отбор, в результате которого 30 лучших участников получат именные гранты в размере 200 тысяч рублей на реализацию собственных проектов и профессиональное развитие. Топ-250 участников на финале проекта в декабре получат подарки от ВТБ и фаст-трек на стажировки банка.
Программу "Именные гранты ВТБ" банк реализует уже в шестой раз. За это время она собрала более 35 тысяч заявок.
ВТБ выделил деньги на строительство нового комплекса в Москве
28 августа, 13:30
 
ВТБ (банк)Россиягранты
 
 
