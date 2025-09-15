https://ria.ru/20250915/granty-2042090583.html

ВТБ открыл прием заявок на программу именных грантов

ВТБ открыл прием заявок на программу именных грантов - РИА Новости, 15.09.2025

ВТБ открыл прием заявок на программу именных грантов

ВТБ запустил новый, шестой сезон образовательной программы "Именные гранты ВТБ" для талантливых студентов 38 ведущих вузов России, сообщает банк. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T18:30:00+03:00

2025-09-15T18:30:00+03:00

2025-09-15T18:30:00+03:00

втб (банк)

россия

гранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921424990_0:26:3070:1753_1920x0_80_0_0_4a6078e384873691bcc0261edb2c579d.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВТБ запустил новый, шестой сезон образовательной программы "Именные гранты ВТБ" для талантливых студентов 38 ведущих вузов России, сообщает банк. Как и в предыдущие сезоны, участники "Именных грантов" в формате образовательного курса посетят мастер-классы от ведущих экспертов ВТБ и приглашенных спикеров, будут выполнять интерактивные задания и смогут прокачать свои навыки сразу в нескольких направлениях. В рамках образовательного курса предусмотрено три модуля. В рамках модуля "Профессиональные навыки" студенты изучат инструменты ИИ, принципы дизайна и визуальной коммуникации для создания презентаций, погрузятся в мир инвестиций и финансов. Модуль "Гибкие навыки" позволит им улучшить компетенции в коммуникации, лидерстве, командном взаимодействии, построении личного бренда. В рамках модуля "Построение карьеры" студенты получат советы и рекомендации от экспертов ВТБ по карьерному планированию и развитию. Участвовать в программе "Именные гранты ВТБ" могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2026-2027 годов выпуска, которые учатся на целевых факультетах в 38 ведущих вузах России. По условиям программы участники пройдут многоступенчатый отбор, в результате которого 30 лучших участников получат именные гранты в размере 200 тысяч рублей на реализацию собственных проектов и профессиональное развитие. Топ-250 участников на финале проекта в декабре получат подарки от ВТБ и фаст-трек на стажировки банка. Программу "Именные гранты ВТБ" банк реализует уже в шестой раз. За это время она собрала более 35 тысяч заявок.

https://ria.ru/20250828/vtb-2038084103.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб (банк), россия, гранты