FT: цена германия достигла рекорда после ограничений экспорта КНР

Стоимость германия, который активно используют в оборонной промышленности, достигла рекордного уровня из-за ограничений Китая, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стоимость германия, который активно используют в оборонной промышленности, достигла рекордного уровня из-за ограничений Китая, пишет газета Financial Times. Летом 2023 года страна усилила контроль за поставками германия и галлия. Затем в 2024 году перестала экспортировать эти металлы и сурьму в США. "Ограничения Китая на экспорт германия <...> привели к отчаянному дефициту поставок и подтолкнули цены к самому высокому уровню как минимум за 14 лет", - пишет издание со ссылкой на трейдеров и ценовое агентство. На прошлой неделе цена на металл поднялась почти до пяти тысяч долларов за килограмм, что практически в пять раз больше значений 2023 года. По данным ценового агентства Fastmarkets, текущая стоимость стала самой высокой с начала наблюдений в 2011 году.В материале отмечается, что Китай основным производителем металла, широко используемого в оборонной сфере. В частности, его применяют при создании тепловизионных систем. Как отмечается, специализирующиеся компании, как правило, обладают ограниченными запасами металла.По данным Silverado Policy Accelerator, Китай снизил поставки германия в Штаты практически в два раза - примерно на 40% в годовом выражении за период с января по июль 2025 года.Согласно информации китайской таможни, проанализированной РИА Новости, за этот период Китай поставлял США только оксиды германия и диоксиды циркония. Сумма поставок достигла 7,4 миллиона долларов. До введения ограничений в 2023 году экспорт металла составлял 7 миллионов долларов.Как сообщил представитель Strategic Metal Investments Теренс Белл, компания более полугода не может приобрести необходимый металл из-за снижения объема китайских поставок.Введенные КНР ограничения негативно отразились на работе спотового рынка, считает Арон Джером из Lipmann Walton & Co. Ситуация, при которой компаниям втридорога удается купить 10 килограмм металла, вместо запрашиваемых 100, является везением, отметил он.

