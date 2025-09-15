Рейтинг@Mail.ru
Сикорский призвал создать зону в Северном море для контроля над судами - РИА Новости, 15.09.2025
00:53 15.09.2025 (обновлено: 00:55 15.09.2025)
Сикорский призвал создать зону в Северном море для контроля над судами
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Германия или НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом старых судов в Балтийское море. Сикорский, высказываясь по теме так называемого "теневого флота", в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Германия или НАТО "могли бы создать морскую контрольную зону" в Северном море для контроля над проходом старых судов в Балтийское море, воспользовавшись Копенгагенским соглашением, согласно которому Дания якобы имеет право проверять техническое состояние и страховку судов. В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды. В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
в мире, германия, северное море, балтийское море, радослав сикорский, владимир путин, василий небензя, нато, оон, евросоюз
В мире, Германия, Северное море, Балтийское море, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Василий Небензя, НАТО, ООН, Евросоюз
© Фото : Bundeswehr/Sebastian WilkeКорвет F 262 Erfurt ВМС Германии
Корвет F 262 Erfurt ВМС Германии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Bundeswehr/Sebastian Wilke
Корвет F 262 Erfurt ВМС Германии. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Германия или НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом старых судов в Балтийское море.
Сикорский, высказываясь по теме так называемого "теневого флота", в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Германия или НАТО "могли бы создать морскую контрольную зону" в Северном море для контроля над проходом старых судов в Балтийское море, воспользовавшись Копенгагенским соглашением, согласно которому Дания якобы имеет право проверять техническое состояние и страховку судов.
В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"За несколько недель". НАТО готовится потопить весь Черноморский флот
28 декабря 2024, 08:00
 
В миреГерманияСеверное мореБалтийское мореРадослав СикорскийВладимир ПутинВасилий НебензяНАТОООНЕвросоюз
 
 
