Лидеры ОИС и ЛАГ призвали международных доноров помочь восстановить Газу - РИА Новости, 15.09.2025
20:14 15.09.2025
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали международных доноров помочь восстановить Газу
в мире
доха
израиль
каир (город)
организация исламского сотрудничества
лига арабских государств
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа, говорится в декларации, подписанной по итогам саммита в Дохе. "Мы осуждаем любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных с 1967 года территорий под каким-либо предлогом… Мы также подчеркиваем необходимость реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа в политических и технических аспектах. Приступить к реконструкции нужно в кратчайшие сроки", - отмечается в документе. Кроме того, страны Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств призвали международных доноров оказать необходимую поддержку в этом процессе, а также принять участие в конференции по восстановлению Газы, которая пройдет в Каире после достижения прекращения огня в анклаве.
доха
израиль
каир (город)
в мире, доха, израиль, каир (город), организация исламского сотрудничества, лига арабских государств
В мире, Доха, Израиль, Каир (город), Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа, говорится в декларации, подписанной по итогам саммита в Дохе.
"Мы осуждаем любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных с 1967 года территорий под каким-либо предлогом… Мы также подчеркиваем необходимость реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа в политических и технических аспектах. Приступить к реконструкции нужно в кратчайшие сроки", - отмечается в документе.
Кроме того, страны Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств призвали международных доноров оказать необходимую поддержку в этом процессе, а также принять участие в конференции по восстановлению Газы, которая пройдет в Каире после достижения прекращения огня в анклаве.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к приостановке членства Израиля в ООН
