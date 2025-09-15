https://ria.ru/20250915/gaza-2042105439.html
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали международных доноров помочь восстановить Газу
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали международных доноров помочь восстановить Газу - РИА Новости, 15.09.2025
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали международных доноров помочь восстановить Газу
15.09.2025
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа, говорится в декларации, подписанной по итогам саммита в Дохе. "Мы осуждаем любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных с 1967 года территорий под каким-либо предлогом… Мы также подчеркиваем необходимость реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа в политических и технических аспектах. Приступить к реконструкции нужно в кратчайшие сроки", - отмечается в документе. Кроме того, страны Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств призвали международных доноров оказать необходимую поддержку в этом процессе, а также принять участие в конференции по восстановлению Газы, которая пройдет в Каире после достижения прекращения огня в анклаве.
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали международных доноров помочь восстановить Газу
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали международных доноров помочь в восстановлении Газы