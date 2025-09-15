https://ria.ru/20250915/gaza-2042056303.html

В ООН заявили о почти 700 тысячах гражданских жертв в Газе

Реальное число жертв среди гражданского населения может отличаться от официальных данных, заявила спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе. РИА Новости, 15.09.2025

ЖЕНЕВА, 15 сен — РИА Новости. Реальное число жертв среди гражданского населения может отличаться от официальных данных, заявила спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе. "За 710 дней войны более 63 тысяч человек погибли, 75 процентов из них — женщины и дети. Но нам необходимо задуматься: некоторые ученые и исследователи считают, что настоящее число жертв в Газе достигло 680 тысяч человек", — заявила она на пресс-конференции. По ее словам, это подтверждают многие источники, включая издание Lancet и израильских исследователей. Они основывают свои данные на анализе утечки документов израильской армии, подсчете смертей при бомбардировках и разрушении зданий. По ее мнению, страны, которые не совершают никаких действий, чтобы остановить Израиль, сами нарушают международное право. Операция "Колесницы Гидеона — 2" и голод в ГазеВ сентябре Израиль начал бить по высотным зданиям, где, по его утверждению, находятся палестинские радикалы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что ее силы контролируют 40 процентов города и в ближайшие дни расширят военную операцию.Ранее, в конце прошлого месяца, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории. Канцелярия Нетаньяху назвала доклад организации "откровенной ложью", заявив, что Израиль не морит голодом палестинцев в Газе, а предотвращает его.По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур в комментарии РИА Новости указывал, что ЦАХАЛ разрушила в секторе Газа большую часть объектов гражданской инфраструктуры, а на ее восстановление потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90 процентов населения на этой территории остались безработными в условиях обострения конфликта.

