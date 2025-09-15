В ООН заявили о почти 700 тысячах гражданских жертв в Газе
ООН: число жертв среди гражданских в секторе Газа может достигать 680 тысяч
© AP Photo / Yousef Al ZanounМомент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 сен — РИА Новости. Реальное число жертв среди гражданского населения может отличаться от официальных данных, заявила спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе.
«
"За 710 дней войны более 63 тысяч человек погибли, 75 процентов из них — женщины и дети. Но нам необходимо задуматься: некоторые ученые и исследователи считают, что настоящее число жертв в Газе достигло 680 тысяч человек", — заявила она на пресс-конференции.
По ее словам, это подтверждают многие источники, включая издание Lancet и израильских исследователей. Они основывают свои данные на анализе утечки документов израильской армии, подсчете смертей при бомбардировках и разрушении зданий. По ее мнению, страны, которые не совершают никаких действий, чтобы остановить Израиль, сами нарушают международное право.
Операция "Колесницы Гидеона — 2" и голод в Газе
В сентябре Израиль начал бить по высотным зданиям, где, по его утверждению, находятся палестинские радикалы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что ее силы контролируют 40 процентов города и в ближайшие дни расширят военную операцию.
Ранее, в конце прошлого месяца, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории. Канцелярия Нетаньяху назвала доклад организации "откровенной ложью", заявив, что Израиль не морит голодом палестинцев в Газе, а предотвращает его.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур в комментарии РИА Новости указывал, что ЦАХАЛ разрушила в секторе Газа большую часть объектов гражданской инфраструктуры, а на ее восстановление потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90 процентов населения на этой территории остались безработными в условиях обострения конфликта.