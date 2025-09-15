https://ria.ru/20250915/gaubitsa-2041958668.html

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 ВСУ в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Операторы БПЛА четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки в населенном пункте Константиновка обнаружили и нанесли мощный артиллерийский налет по позиции вражеской 152-миллиметровой гаубицы Д-20. Точным попаданием цель была поражена, а возникшее возгорание полностью уничтожило огневую позицию противника", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО добавили, что безостановочный контроль воздушного пространства позволяет операторами БПЛА своевременно выявлять и пресекать любые попытки противника организовать огневое воздействие в отношении наступающих подразделений "Южной" группировки войск.

