https://ria.ru/20250915/gaubitsa-2041958668.html
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 15.09.2025
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе
Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 ВСУ в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T09:03:00+03:00
2025-09-15T09:03:00+03:00
2025-09-15T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 ВСУ в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Операторы БПЛА четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки в населенном пункте Константиновка обнаружили и нанесли мощный артиллерийский налет по позиции вражеской 152-миллиметровой гаубицы Д-20. Точным попаданием цель была поражена, а возникшее возгорание полностью уничтожило огневую позицию противника", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО добавили, что безостановочный контроль воздушного пространства позволяет операторами БПЛА своевременно выявлять и пресекать любые попытки противника организовать огневое воздействие в отношении наступающих подразделений "Южной" группировки войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе
ВС России поразили гаубицу Д-20 ВСУ в Константиновке