Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 15.09.2025
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе
Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 ВСУ в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 ВСУ в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Операторы БПЛА четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки в населенном пункте Константиновка обнаружили и нанесли мощный артиллерийский налет по позиции вражеской 152-миллиметровой гаубицы Д-20. Точным попаданием цель была поражена, а возникшее возгорание полностью уничтожило огневую позицию противника", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО добавили, что безостановочный контроль воздушного пространства позволяет операторами БПЛА своевременно выявлять и пресекать любые попытки противника организовать огневое воздействие в отношении наступающих подразделений "Южной" группировки войск.
константиновка
донецкая народная республика
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Донбассе

ВС России поразили гаубицу Д-20 ВСУ в Константиновке

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 ВСУ в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Операторы БПЛА четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки в населенном пункте Константиновка обнаружили и нанесли мощный артиллерийский налет по позиции вражеской 152-миллиметровой гаубицы Д-20. Точным попаданием цель была поражена, а возникшее возгорание полностью уничтожило огневую позицию противника", - рассказали в оборонном ведомстве.
В МО добавили, что безостановочный контроль воздушного пространства позволяет операторами БПЛА своевременно выявлять и пресекать любые попытки противника организовать огневое воздействие в отношении наступающих подразделений "Южной" группировки войск.
