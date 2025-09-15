Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ
01:40 15.09.2025
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьера фильма "Дракула" режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат в России, заработав 112,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором место также оказалась премьера - японское аниме "Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость": в странах СНГ без учета России и Белоруссии он заработал 55,5 миллиона рублей. Мультфильм "Зверопоезд" занял третью позицию, заработав 51,5 миллиона рублей. Четвертое место занял психологический триллер "Вниз", где одну из главных ролей сыграл певец Егор Крид: киносборы за уикенд составили 26,5 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,6 миллиона рублей.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьера фильма "Дракула" режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат в России, заработав 112,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором место также оказалась премьера - японское аниме "Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость": в странах СНГ без учета России и Белоруссии он заработал 55,5 миллиона рублей.
Мультфильм "Зверопоезд" занял третью позицию, заработав 51,5 миллиона рублей.
Четвертое место занял психологический триллер "Вниз", где одну из главных ролей сыграл певец Егор Крид: киносборы за уикенд составили 26,5 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,6 миллиона рублей.
Кадр из фильма Одно целое - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Фильм "Одно целое" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката в России
11 августа, 01:25
 
Заголовок открываемого материала