Евраев принял участие в запуске трамваев в Дзержинском районе Ярославля
Ярославская область
 
22:27 15.09.2025
Евраев принял участие в запуске трамваев в Дзержинском районе Ярославля
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в запуске трамвайного движения в Дзержинском районе Ярославля.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в запуске трамвайного движения в Дзержинском районе Ярославля. "Запущен трамвайный маршрут №5к "ЯМЗ" – "Улица Бабича" в Дзержинском районе Ярославля. В течение двух недель новые "Ятрамваи" будут следовать до Ярославского моторного завода, после чего схема движения будет укорочена до трамвайного депо на время проведения работ по монтажу разворотных колец и путей на Ленинградском проспекте", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, с декабря трамваи начнут следовать до ТЦ "Рио", а с 1 мая 2026 года – до моторного завода. Полностью завершить обновление линейной части и запустить полноценное движение в городе планируется к концу 2026 года, отметил Евраев. Он рассказал, что комплексное развитие трамвайного сообщения в городе организовано в рамках концессионного соглашения между правительством области и ООО "Мовиста регионы Ярославль" по федеральной программе "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях". "Благодаря поддержке федерального центра мы получили 7 миллиардов рублей безвозмездной субсидии на модернизацию трамвайной сети и 1,6 миллиарда рублей на закупку электробусов для Ярославля. По концессионному соглашению будет полностью обновлена вся инфраструктура: пути, остановки, тяговые подстанции, депо и разворотные кольца. Уже приобретены 47 современных низкопольных трамваев", - подчеркнул губернатор. Работы по модернизации трамвайной сети проходят в четыре этапа. По словам заместителя председателя правительства – министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Романа Душко, на участке от больницы №9 до трамвайного депо, где сегодня запустили движение, в рамках второго и четвертого этапов модернизации трамвайной сети, уложено более 12,5 километров рельсов, выполнены работы по строительству новой контактной сети, смонтированы 23 остановочных павильона и отремонтированы переезды. "Кроме того, для удобства пассажиров оборудован новый остановочный пункт "Архангельский проезд" между улицей Панина и проспектом Дзержинского в сторону центра", - сообщил Душко. Генеральный директор ООО "Мовиста регионы Ярославль" Павел Копырин рассказал, что участок от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября компания сделает за два месяца, а работы в центре города в рамках третьего этапа модернизации планируется начать 1 октября. "Мы благодарны губернатору, правительству региона, мэрии города за поддержку, жителям Ярославля – за понимание масштабности проекта", - сказал Копырин.
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в запуске трамвайного движения в Дзержинском районе Ярославля.
"Запущен трамвайный маршрут №5к "ЯМЗ" – "Улица Бабича" в Дзержинском районе Ярославля. В течение двух недель новые "Ятрамваи" будут следовать до Ярославского моторного завода, после чего схема движения будет укорочена до трамвайного депо на время проведения работ по монтажу разворотных колец и путей на Ленинградском проспекте", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, с декабря трамваи начнут следовать до ТЦ "Рио", а с 1 мая 2026 года – до моторного завода. Полностью завершить обновление линейной части и запустить полноценное движение в городе планируется к концу 2026 года, отметил Евраев.
Он рассказал, что комплексное развитие трамвайного сообщения в городе организовано в рамках концессионного соглашения между правительством области и ООО "Мовиста регионы Ярославль" по федеральной программе "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях".
"Благодаря поддержке федерального центра мы получили 7 миллиардов рублей безвозмездной субсидии на модернизацию трамвайной сети и 1,6 миллиарда рублей на закупку электробусов для Ярославля. По концессионному соглашению будет полностью обновлена вся инфраструктура: пути, остановки, тяговые подстанции, депо и разворотные кольца. Уже приобретены 47 современных низкопольных трамваев", - подчеркнул губернатор.
Работы по модернизации трамвайной сети проходят в четыре этапа. По словам заместителя председателя правительства – министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Романа Душко, на участке от больницы №9 до трамвайного депо, где сегодня запустили движение, в рамках второго и четвертого этапов модернизации трамвайной сети, уложено более 12,5 километров рельсов, выполнены работы по строительству новой контактной сети, смонтированы 23 остановочных павильона и отремонтированы переезды.
"Кроме того, для удобства пассажиров оборудован новый остановочный пункт "Архангельский проезд" между улицей Панина и проспектом Дзержинского в сторону центра", - сообщил Душко.
Генеральный директор ООО "Мовиста регионы Ярославль" Павел Копырин рассказал, что участок от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября компания сделает за два месяца, а работы в центре города в рамках третьего этапа модернизации планируется начать 1 октября.
"Мы благодарны губернатору, правительству региона, мэрии города за поддержку, жителям Ярославля – за понимание масштабности проекта", - сказал Копырин.
