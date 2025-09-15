https://ria.ru/20250915/evraev-2042116457.html

Евраев принял участие в запуске трамваев в Дзержинском районе Ярославля

Евраев принял участие в запуске трамваев в Дзержинском районе Ярославля - РИА Новости, 15.09.2025

Евраев принял участие в запуске трамваев в Дзержинском районе Ярославля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в запуске трамвайного движения в Дзержинском районе Ярославля. РИА Новости, 15.09.2025

ярославская область

ярославль

михаил евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в запуске трамвайного движения в Дзержинском районе Ярославля. "Запущен трамвайный маршрут №5к "ЯМЗ" – "Улица Бабича" в Дзержинском районе Ярославля. В течение двух недель новые "Ятрамваи" будут следовать до Ярославского моторного завода, после чего схема движения будет укорочена до трамвайного депо на время проведения работ по монтажу разворотных колец и путей на Ленинградском проспекте", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, с декабря трамваи начнут следовать до ТЦ "Рио", а с 1 мая 2026 года – до моторного завода. Полностью завершить обновление линейной части и запустить полноценное движение в городе планируется к концу 2026 года, отметил Евраев. Он рассказал, что комплексное развитие трамвайного сообщения в городе организовано в рамках концессионного соглашения между правительством области и ООО "Мовиста регионы Ярославль" по федеральной программе "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях". "Благодаря поддержке федерального центра мы получили 7 миллиардов рублей безвозмездной субсидии на модернизацию трамвайной сети и 1,6 миллиарда рублей на закупку электробусов для Ярославля. По концессионному соглашению будет полностью обновлена вся инфраструктура: пути, остановки, тяговые подстанции, депо и разворотные кольца. Уже приобретены 47 современных низкопольных трамваев", - подчеркнул губернатор. Работы по модернизации трамвайной сети проходят в четыре этапа. По словам заместителя председателя правительства – министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Романа Душко, на участке от больницы №9 до трамвайного депо, где сегодня запустили движение, в рамках второго и четвертого этапов модернизации трамвайной сети, уложено более 12,5 километров рельсов, выполнены работы по строительству новой контактной сети, смонтированы 23 остановочных павильона и отремонтированы переезды. "Кроме того, для удобства пассажиров оборудован новый остановочный пункт "Архангельский проезд" между улицей Панина и проспектом Дзержинского в сторону центра", - сообщил Душко. Генеральный директор ООО "Мовиста регионы Ярославль" Павел Копырин рассказал, что участок от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября компания сделает за два месяца, а работы в центре города в рамках третьего этапа модернизации планируется начать 1 октября. "Мы благодарны губернатору, правительству региона, мэрии города за поддержку, жителям Ярославля – за понимание масштабности проекта", - сказал Копырин.

ярославль

2025

Новости

