Путин призвал правительство не допустить переохлаждения экономики - РИА Новости, 15.09.2025
17:54 15.09.2025 (обновлено: 18:04 15.09.2025)
Путин призвал правительство не допустить переохлаждения экономики
Президент России Владимир Путин напомнил членам кабмина о задаче не допустить переохлаждения экономики РФ. РИА Новости, 15.09.2025
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил членам кабмина о задаче не допустить переохлаждения экономики РФ."Говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности… И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил членам кабмина о задаче не допустить переохлаждения экономики РФ.
"Говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности… И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Меры по снижению инфляции дают результат, заявил Путин
