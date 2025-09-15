https://ria.ru/20250915/ekonomika-2042081779.html
Путин призвал правительство не допустить переохлаждения экономики
Путин призвал правительство не допустить переохлаждения экономики - РИА Новости, 15.09.2025
Путин призвал правительство не допустить переохлаждения экономики
Президент России Владимир Путин напомнил членам кабмина о задаче не допустить переохлаждения экономики РФ. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил членам кабмина о задаче не допустить переохлаждения экономики РФ."Говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности… И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин призвал правительство не допустить переохлаждения экономики
Путин напомнил членам кабмина о задаче не допустить переохлаждения экономики