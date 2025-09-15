https://ria.ru/20250915/ek-2042039658.html

В ЕК отказались сообщить, обсуждается ли введение пошлин против Китая

В ЕК отказались сообщить, обсуждается ли введение пошлин против Китая

В ЕК отказались сообщить, обсуждается ли введение пошлин против Китая

Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге отказался сообщить, рассматривает ли ЕС возможность введения пошлин против Китая в рамках 19-го... РИА Новости, 15.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге отказался сообщить, рассматривает ли ЕС возможность введения пошлин против Китая в рамках 19-го пакета санкций против РФ после призыва президента США Дональда Трампа к такому шагу. В субботу президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. "Мы не собираемся комментировать публикации президента США в соцсетях. Мы можем лишь прокомментировать нашу работу. Как я только что объяснил, мы не сообщаем подробности о 19-м пакете санкций до того, как выступим с официальным заявлением. Мы работаем над 19-м пакетом, и он скоро будет представлен", - сказал он. На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

