https://ria.ru/20250915/efimov-2042004478.html

Ефимов: к выводу на торги подготовили более 43 гектаров земли в Москве

Ефимов: к выводу на торги подготовили более 43 гектаров земли в Москве - РИА Новости, 15.09.2025

Ефимов: к выводу на торги подготовили более 43 гектаров земли в Москве

В Москве в январе-августе оформили 188 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) общей площадью более 43 гектаров для их последующей реализации на... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:06:00+03:00

2025-09-15T14:06:00+03:00

2025-09-15T14:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве в январе-августе оформили 188 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) общей площадью более 43 гектаров для их последующей реализации на торгах, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Больше всего ГПЗУ – 154 – приходится на площадки под индивидуальное жилищное строительство. Остальные градпланы участков оформили для размещения торговых, общественных, спортивных, транспортных и производственных объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что если говорить о локации, то больше всего выпущенных ГПЗУ – 150 – приходится на Новую Москву, 14 и 11 градпланов соответственно выпустили для площадок на востоке и западе города.Также в сообщении указывается, что на Зеленоград пришлось четыре ГПЗУ, еще девять оформил для участков в Северном, Северо-Западном, Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах.

https://ria.ru/20250915/efimov-2041842748.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы