Ефимов: к выводу на торги подготовили более 43 гектаров земли в Москве
2025-09-15T14:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве в январе-августе оформили 188 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) общей площадью более 43 гектаров для их последующей реализации на торгах, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Больше всего ГПЗУ – 154 – приходится на площадки под индивидуальное жилищное строительство. Остальные градпланы участков оформили для размещения торговых, общественных, спортивных, транспортных и производственных объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что если говорить о локации, то больше всего выпущенных ГПЗУ – 150 – приходится на Новую Москву, 14 и 11 градпланов соответственно выпустили для площадок на востоке и западе города.Также в сообщении указывается, что на Зеленоград пришлось четыре ГПЗУ, еще девять оформил для участков в Северном, Северо-Западном, Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах.
