Ефимов: к выводу на торги подготовили более 43 гектаров земли в Москве
14:06 15.09.2025
Ефимов: к выводу на торги подготовили более 43 гектаров земли в Москве
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве в январе-августе оформили 188 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) общей площадью более 43 гектаров для их последующей реализации на торгах, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Больше всего ГПЗУ – 154 – приходится на площадки под индивидуальное жилищное строительство. Остальные градпланы участков оформили для размещения торговых, общественных, спортивных, транспортных и производственных объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что если говорить о локации, то больше всего выпущенных ГПЗУ – 150 – приходится на Новую Москву, 14 и 11 градпланов соответственно выпустили для площадок на востоке и западе города.Также в сообщении указывается, что на Зеленоград пришлось четыре ГПЗУ, еще девять оформил для участков в Северном, Северо-Западном, Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве в январе-августе оформили 188 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) общей площадью более 43 гектаров для их последующей реализации на торгах, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Больше всего ГПЗУ – 154 – приходится на площадки под индивидуальное жилищное строительство. Остальные градпланы участков оформили для размещения торговых, общественных, спортивных, транспортных и производственных объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что если говорить о локации, то больше всего выпущенных ГПЗУ – 150 – приходится на Новую Москву, 14 и 11 градпланов соответственно выпустили для площадок на востоке и западе города.
Также в сообщении указывается, что на Зеленоград пришлось четыре ГПЗУ, еще девять оформил для участков в Северном, Северо-Западном, Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Ефимов: в Отрадном и Головинском районах в рамках КРТ реорганизуют промзоны
11:12
 
Москва
 
 
