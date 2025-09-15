Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Отрадном и Головинском районах в рамках КРТ реорганизуют промзоны
11:12 15.09.2025
Ефимов: в Отрадном и Головинском районах в рамках КРТ реорганизуют промзоны
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве в районах Отрадное и Головинский проведут редевелопмент двух бывших промзон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На севере и северо-востоке Москвы инвесторы реализуют два масштабных проекта КРТ – в бывших промзонах Автомоторная и Алтуфьевское шоссе. Планировочную документацию по ним утвердили в прошлом году. Сейчас несколько участков подготовлены к началу строительства первых очередей. Мероприятия по изъятию и сносу на них старых построек идут по графику, часть площадок уже полностью готова для строительных работ", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В итоге на этих участках появятся различные объекты недвижимости общей площадью более 2,3 миллиона "квадратов", уточнил замглавы города.В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что на выделенных участках построят дома по реновации на 422 тысячах квадратных метров, общественно-деловые объекты и предприятия на 834 тысячах "квадратов".Например, в Головинском районе будет три детских сада, несколько школ, включая школу искусств, а также спортивный центр с бассейном и два офиса. В Отрадном же построят образовательный комплекс, два деловых центра и четыре технопарка, добавили в градкомплексе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Филевском Парке в рамках КРТ реорганизуют два участка.
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Отрадном и Головинском районах в рамках КРТ реорганизуют промзоны

Ефимов: на севере и северо-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют две промзоны

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов
11 сентября, 09:08
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
