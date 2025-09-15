https://ria.ru/20250915/efimov-2041838432.html
Ефимов: с начала года жители 162 домов переехали в новостройки по реновации
Ефимов: с начала года жители 162 домов переехали в новостройки по реновации - РИА Новости, 15.09.2025
Ефимов: с начала года жители 162 домов переехали в новостройки по реновации
В Москве с начала текущего года жители более 160 старых домов получили новое жилье по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве с начала текущего года жители более 160 старых домов получили новое жилье по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За восемь лет реализации программы реновации в столице расселили свыше тысячи старых зданий. Из них 162 дома – с начала этого года. В новые квартиры переехали москвичи из 11 округов столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как добавил замглавы города, на востоке были расселены 54 дома, на юго-востоке – 28, а в западной части столицы – 17.Дома, попавшие под реновацию в этом году, расположены в 49 районах Москвы. Больше всего таких домов было в Люблине (15 объектов), Гольянове (13) и Перове (9), уточняется в сообщении градкомплекса.Всего в 2025 году участниками программы реновации в Москве стали 26,9 тысяч человек. Из них 9,5 тысяч человек получили квартиры на востоке. Еще 5,3 тысячи человек переехали в новые жилые комплексы на юго-востоке, а 2,6 тысяч человек – на западе, добавили в пресс-службе градкомплекса.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация влияет на районы города. Например, в новостройках делают удобные подъезды для детских колясок и маломобильных людей, первые этажи сразу отдают под соцобъекты, а также проводят обязательное озеленение.
Ефимов: с начала года жители 162 домов переехали в новостройки по реновации
Ефимов: в Москве жители 162 домов переехали в новостройки по реновации
