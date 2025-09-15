Рейтинг@Mail.ru
20:11 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/dronov-2042105299.html
Александр Дронов поблагодарил новгородских избирателей за доверие
Александр Дронов поблагодарил новгородских избирателей за доверие
новгородская область
единый день голосования — 2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, победивший на выборах главы региона, поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, доверие и поддержку. По данным ЦИК РФ, Дронов ("Единая Россия") победил на выборах с 62,19% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Второе место заняла Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4%, на третьем - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53%, на четвертом месте - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,04%, на пятом - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов. "Спасибо всем, кто проголосовал за мою кандидатуру. Благодарю и тех, кто отдал свои голоса другим кандидатам. Своим участием в выборах вы укрепляете традиции народовластия на древней земле, поддерживаете развитие избирательной системы в нашей стране... Всех нас объединяет общее желание работать на будущее региона. Именно в развитии Новгородской области я вижу свою миссию на посту избранного губернатора. Заручившись вашей поддержкой и доверием, я продолжу свою работу с учётом всех наказов и предложений, которые поступили в мой адрес в ходе избирательной кампании", - сказал Дронов в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. Он отметил, что, по оценке наблюдателей, экспертов, кандидатов, участников, выборы прошли в честной борьбе и на высоком организационном уровне. По словам Дронова, в ходе избирательной кампании были соперники, но не было врагов. "Сохраняя традиции, мы продолжим строить будущее планомерно и уверенно при поддержке нашего президента на благо всех жителей нашей Новгородской области", - добавил глава региона. В Новгородской области 12-14 сентября проходили досрочные выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах. Явка составила 37,71%. В выборах могли принять участие порядка 470 тысяч человек.
новгородская область, единый день голосования — 2025
Новгородская область, Единый день голосования — 2025
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов
Правительство Новгородской области
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, победивший на выборах главы региона, поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, доверие и поддержку.
По данным ЦИК РФ, Дронов ("Единая Россия") победил на выборах с 62,19% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Второе место заняла Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4%, на третьем - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53%, на четвертом месте - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,04%, на пятом - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов.
"Спасибо всем, кто проголосовал за мою кандидатуру. Благодарю и тех, кто отдал свои голоса другим кандидатам. Своим участием в выборах вы укрепляете традиции народовластия на древней земле, поддерживаете развитие избирательной системы в нашей стране... Всех нас объединяет общее желание работать на будущее региона. Именно в развитии Новгородской области я вижу свою миссию на посту избранного губернатора. Заручившись вашей поддержкой и доверием, я продолжу свою работу с учётом всех наказов и предложений, которые поступили в мой адрес в ходе избирательной кампании", - сказал Дронов в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Он отметил, что, по оценке наблюдателей, экспертов, кандидатов, участников, выборы прошли в честной борьбе и на высоком организационном уровне. По словам Дронова, в ходе избирательной кампании были соперники, но не было врагов. "Сохраняя традиции, мы продолжим строить будущее планомерно и уверенно при поддержке нашего президента на благо всех жителей нашей Новгородской области", - добавил глава региона.
В Новгородской области 12-14 сентября проходили досрочные выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах. Явка составила 37,71%. В выборах могли принять участие порядка 470 тысяч человек.
Голосование на выборах в Курганской области
Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025
