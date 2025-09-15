https://ria.ru/20250915/dezertirstvo-2042062138.html

Комиссия правительства одобрила ужесточение наказания за дезертирство

Комиссия правительства одобрила ужесточение наказания за дезертирство - РИА Новости, 15.09.2025

Комиссия правительства одобрила ужесточение наказания за дезертирство

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных,... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T16:50:00+03:00

2025-09-15T16:50:00+03:00

2025-09-15T18:01:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны на прохождение службы, сообщил источник РИА Новости. "Одобрен", — сказал собеседник агентства.Изменения предлагается внести в статьи о самовольном оставлении части или места службы, о дезертирстве и об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Согласно предложенным поправкам, за самовольное оставление места службы лицам, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также тем, кому приостановили производство по уголовному делу по ходатайству командования воинской части, будет грозить лишение свободы до 12 лет.Дезертирство таких военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы от десяти до 20 лет. А за уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами для них предлагают предусмотреть срок от семи до 12 лет.

https://ria.ru/20250204/minoborony-1997256911.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество