Комиссия правительства одобрила ужесточение наказания за дезертирство

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны на прохождение службы, сообщил источник РИА Новости. "Одобрен", — сказал собеседник агентства.Изменения предлагается внести в статьи о самовольном оставлении части или места службы, о дезертирстве и об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Согласно предложенным поправкам, за самовольное оставление места службы лицам, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также тем, кому приостановили производство по уголовному делу по ходатайству командования воинской части, будет грозить лишение свободы до 12 лет.Дезертирство таких военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы от десяти до 20 лет. А за уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами для них предлагают предусмотреть срок от семи до 12 лет.
