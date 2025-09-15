https://ria.ru/20250915/chempionat-2041512424.html

На чемпионате высоких технологий представят компетенцию по робототехнике

На чемпионате высоких технологий представят компетенцию по робототехнике - РИА Новости, 15.09.2025

На чемпионате высоких технологий представят компетенцию по робототехнике

В 2025 году в финале чемпионата высоких технологий будет представлена компетенция "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T11:00:00+03:00

2025-09-15T11:00:00+03:00

2025-09-15T11:00:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041512280_0:84:2096:1263_1920x0_80_0_0_c95f3cd1ffb4192b2085cb83ce3b35f0.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В 2025 году в финале чемпионата высоких технологий будет представлена компетенция "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.По словам главного эксперта компетенции Николая Мостакова, ее включение в перечень обусловлено колоссальным спросом промышленности на роботизацию. Он отмечает, что работа на стыке технологий робототехники и искусственного интеллекта сегодня в фокусе всех ведущих инженерных сообществ мира, и Россия, обладая мощной инженерной школой, находится в авангарде этого процесса."Для успеха участникам необходимы серьезные знания: владение инженерными навыками, языками программирования C++ и Python, а также умение применять инструменты ИИ. Конечно, уровень подготовки конкурсантов разный, но именно в этом и заключается цель — обменяться опытом и научиться новому в дружественной атмосфере соревнований. Пройдя их, наши ребята станут желанными работниками для любого крупного предприятия России и мира", – уверен эксперт, его слова приводит пресс-служба ИРПО.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы»