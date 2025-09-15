Рейтинг@Mail.ru
На чемпионате высоких технологий представят компетенцию по робототехнике - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
11:00 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/chempionat-2041512424.html
На чемпионате высоких технологий представят компетенцию по робототехнике
На чемпионате высоких технологий представят компетенцию по робототехнике - РИА Новости, 15.09.2025
На чемпионате высоких технологий представят компетенцию по робототехнике
В 2025 году в финале чемпионата высоких технологий будет представлена компетенция "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:00:00+03:00
2025-09-15T11:00:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041512280_0:84:2096:1263_1920x0_80_0_0_c95f3cd1ffb4192b2085cb83ce3b35f0.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В 2025 году в финале чемпионата высоких технологий будет представлена компетенция "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.По словам главного эксперта компетенции Николая Мостакова, ее включение в перечень обусловлено колоссальным спросом промышленности на роботизацию. Он отмечает, что работа на стыке технологий робототехники и искусственного интеллекта сегодня в фокусе всех ведущих инженерных сообществ мира, и Россия, обладая мощной инженерной школой, находится в авангарде этого процесса."Для успеха участникам необходимы серьезные знания: владение инженерными навыками, языками программирования C++ и Python, а также умение применять инструменты ИИ. Конечно, уровень подготовки конкурсантов разный, но именно в этом и заключается цель — обменяться опытом и научиться новому в дружественной атмосфере соревнований. Пройдя их, наши ребята станут желанными работниками для любого крупного предприятия России и мира", – уверен эксперт, его слова приводит пресс-служба ИРПО.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041512280_233:0:2096:1397_1920x0_80_0_0_cbd869363c46573dd29a3076ff9cc7ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
На чемпионате высоких технологий представят компетенцию по робототехнике

Специалисты по робототехнике будут участвовать в чемпионате высоких технологий

© Фото : Пресс-служба Института развития профессионального образованияСпециалисты по робототехнике будут участвовать в чемпионате высоких технологий
Специалисты по робототехнике будут участвовать в чемпионате высоких технологий - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Пресс-служба Института развития профессионального образования
Специалисты по робототехнике будут участвовать в чемпионате высоких технологий
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В 2025 году в финале чемпионата высоких технологий будет представлена компетенция "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
По словам главного эксперта компетенции Николая Мостакова, ее включение в перечень обусловлено колоссальным спросом промышленности на роботизацию. Он отмечает, что работа на стыке технологий робототехники и искусственного интеллекта сегодня в фокусе всех ведущих инженерных сообществ мира, и Россия, обладая мощной инженерной школой, находится в авангарде этого процесса.
"Для успеха участникам необходимы серьезные знания: владение инженерными навыками, языками программирования C++ и Python, а также умение применять инструменты ИИ. Конечно, уровень подготовки конкурсантов разный, но именно в этом и заключается цель — обменяться опытом и научиться новому в дружественной атмосфере соревнований. Пройдя их, наши ребята станут желанными работниками для любого крупного предприятия России и мира", – уверен эксперт, его слова приводит пресс-служба ИРПО.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала