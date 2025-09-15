https://ria.ru/20250915/chempionat-2041511155.html

Участники чемпионата высоких технологий посоревнуются в управлении дронами

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Инновационная компетенция "Технологии волоконно-оптической связи для беспилотных авиационных систем" будет представлена на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО).Главный эксперт компетенции Марина Савинова ждет от конкурсантов прорывных решений в управлении дронами."Безусловно, данные технологии востребованы не только в промышленности. Они актуальны для множества самых разных индустрий: например, в туризме или при исследовании туннелей. Область применения будет постоянно расширяться", – приводит слова эксперта пресс-служба ИРПО.Знания и умения участников должны быть универсальными: они должны понимать, как собрать, настроить и потом управлять беспилотником с помощью волоконно-оптической связи. А еще финалистам необходимо обладать навыками организации производств дронов. На чемпионате будет рассматриваться организация процесса по сборке тысячи беспилотников в месяц, отмечает эксперт."Думаю, ребята приедут хорошо подготовленными, и мы увидим инновационные идеи, которые потом будут внедрены в реальное производство", – говорит Савинова.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

