Участники чемпионата высоких технологий посоревнуются в управлении дронами
10:00 15.09.2025
Участники чемпионата высоких технологий посоревнуются в управлении дронами
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Инновационная компетенция "Технологии волоконно-оптической связи для беспилотных авиационных систем" будет представлена на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО).Главный эксперт компетенции Марина Савинова ждет от конкурсантов прорывных решений в управлении дронами."Безусловно, данные технологии востребованы не только в промышленности. Они актуальны для множества самых разных индустрий: например, в туризме или при исследовании туннелей. Область применения будет постоянно расширяться", – приводит слова эксперта пресс-служба ИРПО.Знания и умения участников должны быть универсальными: они должны понимать, как собрать, настроить и потом управлять беспилотником с помощью волоконно-оптической связи. А еще финалистам необходимо обладать навыками организации производств дронов. На чемпионате будет рассматриваться организация процесса по сборке тысячи беспилотников в месяц, отмечает эксперт."Думаю, ребята приедут хорошо подготовленными, и мы увидим инновационные идеи, которые потом будут внедрены в реальное производство", – говорит Савинова.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Инновационная компетенция "Технологии волоконно-оптической связи для беспилотных авиационных систем" будет представлена на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО).
Главный эксперт компетенции Марина Савинова ждет от конкурсантов прорывных решений в управлении дронами.
"Безусловно, данные технологии востребованы не только в промышленности. Они актуальны для множества самых разных индустрий: например, в туризме или при исследовании туннелей. Область применения будет постоянно расширяться", – приводит слова эксперта пресс-служба ИРПО.
Знания и умения участников должны быть универсальными: они должны понимать, как собрать, настроить и потом управлять беспилотником с помощью волоконно-оптической связи. А еще финалистам необходимо обладать навыками организации производств дронов. На чемпионате будет рассматриваться организация процесса по сборке тысячи беспилотников в месяц, отмечает эксперт.
"Думаю, ребята приедут хорошо подготовленными, и мы увидим инновационные идеи, которые потом будут внедрены в реальное производство", – говорит Савинова.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
