Конкурсанты чемпионата профмастерства покажут навыки защиты от кибератак
09:00 15.09.2025
Конкурсанты чемпионата профмастерства покажут навыки защиты от кибератак
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. "Кибериммунная автономность" стала одной из компетенций финала чемпионата высоких технологий, ее конкурсанты посоревнуются в навыках киберзащиты беспилотных систем и интеллектуального промышленного оборудования, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО)."Эта компетенция – прямой ответ на увеличение количества автономных систем в беспилотных устройствах. Без встроенной "иммунной" защиты их просто нельзя выпускать на рынок, особенно в критической инфраструктуре", – рассказывает главный эксперт компетенции, преподаватель Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Артем Лукин, его слова приводит пресс-служба ИРПО.Участникам финала предстоит продемонстрировать навыки программирования на Python, умение моделировать сценарии атак на устройства и находить простые и эффективные способы их блокировки, поясняет эксперт.По словам Лукина, финалистов ждут превосходные перспективы. Они смогут стать архитекторами безопасных систем, которых ждут в робототехнике, автопроме и энергетике. Это – гарантия высокой зарплаты и карьерного роста на стыке безопасности аппаратного и программного обеспечения, добавляет он.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. "Кибериммунная автономность" стала одной из компетенций финала чемпионата высоких технологий, ее конкурсанты посоревнуются в навыках киберзащиты беспилотных систем и интеллектуального промышленного оборудования, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО).
"Эта компетенция – прямой ответ на увеличение количества автономных систем в беспилотных устройствах. Без встроенной "иммунной" защиты их просто нельзя выпускать на рынок, особенно в критической инфраструктуре", – рассказывает главный эксперт компетенции, преподаватель Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Артем Лукин, его слова приводит пресс-служба ИРПО.
Участникам финала предстоит продемонстрировать навыки программирования на Python, умение моделировать сценарии атак на устройства и находить простые и эффективные способы их блокировки, поясняет эксперт.
По словам Лукина, финалистов ждут превосходные перспективы. Они смогут стать архитекторами безопасных систем, которых ждут в робототехнике, автопроме и энергетике. Это – гарантия высокой зарплаты и карьерного роста на стыке безопасности аппаратного и программного обеспечения, добавляет он.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
