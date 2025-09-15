https://ria.ru/20250915/chempionat-2041498840.html

Конкурсанты чемпионата профмастерства покажут навыки защиты от кибератак

Конкурсанты чемпионата профмастерства покажут навыки защиты от кибератак - РИА Новости, 15.09.2025

Конкурсанты чемпионата профмастерства покажут навыки защиты от кибератак

"Кибериммунная автономность" стала одной из компетенций финала чемпионата высоких технологий, ее конкурсанты посоревнуются в навыках киберзащиты беспилотных... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T09:00:00+03:00

2025-09-15T09:00:00+03:00

2025-09-15T09:00:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041498362_0:84:2375:1420_1920x0_80_0_0_0612908feaabdec4794bb5b96e0f6331.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. "Кибериммунная автономность" стала одной из компетенций финала чемпионата высоких технологий, ее конкурсанты посоревнуются в навыках киберзащиты беспилотных систем и интеллектуального промышленного оборудования, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО)."Эта компетенция – прямой ответ на увеличение количества автономных систем в беспилотных устройствах. Без встроенной "иммунной" защиты их просто нельзя выпускать на рынок, особенно в критической инфраструктуре", – рассказывает главный эксперт компетенции, преподаватель Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Артем Лукин, его слова приводит пресс-служба ИРПО.Участникам финала предстоит продемонстрировать навыки программирования на Python, умение моделировать сценарии атак на устройства и находить простые и эффективные способы их блокировки, поясняет эксперт.По словам Лукина, финалистов ждут превосходные перспективы. Они смогут стать архитекторами безопасных систем, которых ждут в робототехнике, автопроме и энергетике. Это – гарантия высокой зарплаты и карьерного роста на стыке безопасности аппаратного и программного обеспечения, добавляет он.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы»