Экс-глава Минфина спрогнозировал дефицит российского бюджета в 2025 году - РИА Новости, 15.09.2025
08:59 15.09.2025
Экс-глава Минфина спрогнозировал дефицит российского бюджета в 2025 году
Экс-глава Минфина спрогнозировал дефицит российского бюджета в 2025 году
россия
михаил задорнов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в текущем году составит 3,5% ВВП на фоне более низких цен на нефть, чем ожидалось ранее, и более высоких процентных расходов по обслуживанию госдолга и субсидированию ипотеки, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года составил 4,193 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Это превышает заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года. "К концу года дефицит бюджета может достичь 7-7,5 триллиона рублей, или более 3,5% ВВП", - считает Задорнов. Он отметил, что изначально правительство закладывало в бюджет 2025 года более высокую цену на нефть и меньшие процентные расходы по обслуживанию госдолга и субсидированию ипотеки. "Но цена на нефть оказалась почти на 10 долларов ниже, в результате чего бюджет недополучил 2 триллиона рублей, при этом расходы на госдолг и проценты по субсидиям оказались на 2 триллиона выше. Что в сумме дает дополнительно 4 триллиона рублей дефицита", - пояснил экономист. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. При этом источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, в сентябре сообщал, что дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти.
россия
россия, михаил задорнов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Михаил Задорнов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Михаил Задорнов
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Михаил Задорнов. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в текущем году составит 3,5% ВВП на фоне более низких цен на нефть, чем ожидалось ранее, и более высоких процентных расходов по обслуживанию госдолга и субсидированию ипотеки, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года составил 4,193 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Это превышает заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года.
Эксперт рассказал о росте ВВП России
8 сентября, 01:31
Эксперт рассказал о росте ВВП России
8 сентября, 01:31
"К концу года дефицит бюджета может достичь 7-7,5 триллиона рублей, или более 3,5% ВВП", - считает Задорнов.
Он отметил, что изначально правительство закладывало в бюджет 2025 года более высокую цену на нефть и меньшие процентные расходы по обслуживанию госдолга и субсидированию ипотеки.
"Но цена на нефть оказалась почти на 10 долларов ниже, в результате чего бюджет недополучил 2 триллиона рублей, при этом расходы на госдолг и проценты по субсидиям оказались на 2 триллиона выше. Что в сумме дает дополнительно 4 триллиона рублей дефицита", - пояснил экономист.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
При этом источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, в сентябре сообщал, что дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти.
Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России
24 июня, 23:39
Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России
24 июня, 23:39
 
РоссияМихаил ЗадорновВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
