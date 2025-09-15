Экс-глава Минфина спрогнозировал дефицит российского бюджета в 2025 году
Экс-глава Минфина Задорнов прогнозирует дефицит бюджета в 2025 г в 3,5% ВВП
Михаил Задорнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в текущем году составит 3,5% ВВП на фоне более низких цен на нефть, чем ожидалось ранее, и более высоких процентных расходов по обслуживанию госдолга и субсидированию ипотеки, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года составил 4,193 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Это превышает заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года.
Эксперт рассказал о росте ВВП России
8 сентября, 01:31
"К концу года дефицит бюджета может достичь 7-7,5 триллиона рублей, или более 3,5% ВВП", - считает Задорнов.
Он отметил, что изначально правительство закладывало в бюджет 2025 года более высокую цену на нефть и меньшие процентные расходы по обслуживанию госдолга и субсидированию ипотеки.
"Но цена на нефть оказалась почти на 10 долларов ниже, в результате чего бюджет недополучил 2 триллиона рублей, при этом расходы на госдолг и проценты по субсидиям оказались на 2 триллиона выше. Что в сумме дает дополнительно 4 триллиона рублей дефицита", - пояснил экономист.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
При этом источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, в сентябре сообщал, что дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти.
Мишустин оценил вклад креативной экономики в ВВП России
24 июня, 23:39