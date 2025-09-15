https://ria.ru/20250915/brjussel-2042096012.html
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. РИА Новости, 15.09.2025
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. "Девять точных выстрелов. Меня не было в машине в момент нападения, единственная машина, по которой стреляли, была моя", - написал Буда на платформе Х. Позже евродепутат уточнил, что злоумышленники стреляли из пневматического оружия. "Обстреляли весь бок машины из пневматического ружья. Чертова брюссельская дичь", - написал он. Буда представляет польскую оппозиционную партию "Право и справедливость".
