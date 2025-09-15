https://ria.ru/20250915/brjussel-2042096012.html

В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата

В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата - РИА Новости, 15.09.2025

В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата

Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T19:14:00+03:00

2025-09-15T19:14:00+03:00

2025-09-15T19:14:00+03:00

в мире

польша

брюссель

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg

ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. "Девять точных выстрелов. Меня не было в машине в момент нападения, единственная машина, по которой стреляли, была моя", - написал Буда на платформе Х. Позже евродепутат уточнил, что злоумышленники стреляли из пневматического оружия. "Обстреляли весь бок машины из пневматического ружья. Чертова брюссельская дичь", - написал он. Буда представляет польскую оппозиционную партию "Право и справедливость".

https://ria.ru/20250912/deputaty-2041459608.html

польша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, брюссель, право и справедливость