Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/brjussel-2042096012.html
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата - РИА Новости, 15.09.2025
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:14:00+03:00
2025-09-15T19:14:00+03:00
в мире
польша
брюссель
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. "Девять точных выстрелов. Меня не было в машине в момент нападения, единственная машина, по которой стреляли, была моя", - написал Буда на платформе Х. Позже евродепутат уточнил, что злоумышленники стреляли из пневматического оружия. "Обстреляли весь бок машины из пневматического ружья. Чертова брюссельская дичь", - написал он. Буда представляет польскую оппозиционную партию "Право и справедливость".
https://ria.ru/20250912/deputaty-2041459608.html
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, брюссель, право и справедливость
В мире, Польша, Брюссель, Право и справедливость
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата

Евродепутат Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе.
"Девять точных выстрелов. Меня не было в машине в момент нападения, единственная машина, по которой стреляли, была моя", - написал Буда на платформе Х.
Позже евродепутат уточнил, что злоумышленники стреляли из пневматического оружия.
"Обстреляли весь бок машины из пневматического ружья. Чертова брюссельская дичь", - написал он.
Буда представляет польскую оппозиционную партию "Право и справедливость".
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии
12 сентября, 14:07
 
В миреПольшаБрюссельПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала