Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения во время празднования Дня города в минувшие выходные функционировали в штатном режиме, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Празднование Дня города в Москве прошло 13 и 14 сентября. "На всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа и электроснабжения не было", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
