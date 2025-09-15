https://ria.ru/20250915/biryukov-2042006109.html

Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно

Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно - РИА Новости, 15.09.2025

Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно

Столичные системы жизнеобеспечения во время празднования Дня города в минувшие выходные функционировали в штатном режиме, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:26:00+03:00

2025-09-15T12:26:00+03:00

2025-09-15T12:27:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041180139_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8ccefd43fde87ea1173f4c9fc05aaacd.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения во время празднования Дня города в минувшие выходные функционировали в штатном режиме, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Празднование Дня города в Москве прошло 13 и 14 сентября. "На всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа и электроснабжения не было", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20250913/putin-2041690018.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков