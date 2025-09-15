Рейтинг@Mail.ru
Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:26 15.09.2025
Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно
Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно - РИА Новости, 15.09.2025
Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно
Столичные системы жизнеобеспечения во время празднования Дня города в минувшие выходные функционировали в штатном режиме, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.09.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения во время празднования Дня города в минувшие выходные функционировали в штатном режиме, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Празднование Дня города в Москве прошло 13 и 14 сентября. "На всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа и электроснабжения не было", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно

Бирюков: столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыДень города в Москве
День города в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
День города в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения во время празднования Дня города в минувшие выходные функционировали в штатном режиме, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Празднование Дня города в Москве прошло 13 и 14 сентября.
"На всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа и электроснабжения не было", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро
