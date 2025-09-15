https://ria.ru/20250915/bilayn-2042034390.html

Клиенты Альфа-Банка смогут быстрее подключаться к публичным сетям Билайна

Клиенты Альфа-Банка смогут быстрее подключаться к публичным сетям Билайна

Клиенты Альфа-Банка смогут быстрее подключаться к публичным сетям Билайна

Билайн и АО "Альфа-Банк" запустили сервис для мгновенного и безопасного подключения к публичным вай-фай сетям оператора, теперь клиентам банка не нужно вводить... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Билайн и АО "Альфа-Банк" запустили сервис для мгновенного и безопасного подключения к публичным вай-фай сетям оператора, теперь клиентам банка не нужно вводить пароли или ждать смс-сообщений, сообщает пресс-служба Билайн.В компании подчеркнули, что решение упростит доступ к интернету в общественных местах, оно уже доступно клиентам в офисах Альфа-Банка. Им достаточно выбрать сеть Билайна и подтвердить подключение через "Альфа ID" (идентификатор Альфа). Сервис доступен для включения во всех личных кабинетах бизнес-клиентов в более чем 35 тысяч точках доступа Билайна по всей стране.Основные преимущества сервиса – быстрый доступ к вай-фай без необходимости ввода данных и ожидания кодов. Авторизация происходит через защищенное приложение Альфа-Банка (18+) с использованием современных криптографических методов, что обеспечивает безопасность личных данных клиента, включая номер телефона.Специалисты "билайн бизнес" (направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн все корпоративные услуги и сервисы) оснастили 150 офисов Альфа-Банка беспроводным интернетом с системой аутентификации пользователей через Альфа ID. Интеграция позволила создать удобную публичную сеть для клиентов и сотрудников банка, обеспечив быстрый и защищенный доступ в сеть. Проект был реализован менее чем за месяц."Мы рады, что смогли в сжатые сроки обеспечить офисы банка надежным вай-фай с высоким уровнем безопасности. Первые собранные данные из офисов Альфа-Банка подтверждают — авторизация через интегрированные инструменты востребована и становится новым стандартом. Наш опыт позволяет реализовывать аналогичные решения – от небольших сетей офисов до распределенных федеральных проектов", – подчеркнул директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО "Вымпелком" Руслан Ахлебининский, его слова приводит пресс-служба.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneTSURxqwVM

