Рейтинг@Mail.ru
Россия достигла самых низких показателей безработицы среди стран G20 - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/bezrabotitsy-2042002510.html
Россия достигла самых низких показателей безработицы среди стран G20
Россия достигла самых низких показателей безработицы среди стран G20 - РИА Новости, 15.09.2025
Россия достигла самых низких показателей безработицы среди стран G20
По итогам второго квартала 2025 года Россия стала страной с самым низким показателем безработицы среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:10:00+03:00
2025-09-15T12:10:00+03:00
россия
япония
южная корея
большая двадцатка
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. По итогам второго квартала 2025 года Россия стала страной с самым низким показателем безработицы среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, проанализировав информацию национальных статслужб.В июне уровень безработицы в России достиг рекордно низких 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта в сравнении с мартом.Второе место заняла Япония с показателем 2,5%. В Южной Корее значения снизились до 2,6% за три месяца. В Мексике же за тот же период безработица выросла на максимальные для всех стран G20 0,5 процентного пункта, достигнув 2,7%.Южная Африка остается единственной страной с двузначным значением. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться: за три месяца уровень безработицы увеличился до 33,2%.Кроме того, существенный рост показателя был отмечен и в Турции, где показатель увеличился на 0,4 процентного пункта, достигнув 8,4%.В таких странах, как Индия и Бразилия, безработица значительно сократилась: на 2,3 и 1,2 процентного пункта соответственно.
https://ria.ru/20250915/analitik-2041990336.html
россия
япония
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c1b9d4f0031f8a56ee6c7518b5a50263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, южная корея, большая двадцатка, экономика
Россия, Япония, Южная Корея, Большая двадцатка, Экономика
Россия достигла самых низких показателей безработицы среди стран G20

Россия достигла самых низких значений безработицы среди стран G20 во II квартале

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
 Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. По итогам второго квартала 2025 года Россия стала страной с самым низким показателем безработицы среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, проанализировав информацию национальных статслужб.
В июне уровень безработицы в России достиг рекордно низких 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта в сравнении с мартом.
Второе место заняла Япония с показателем 2,5%. В Южной Корее значения снизились до 2,6% за три месяца. В Мексике же за тот же период безработица выросла на максимальные для всех стран G20 0,5 процентного пункта, достигнув 2,7%.
Южная Африка остается единственной страной с двузначным значением. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться: за три месяца уровень безработицы увеличился до 33,2%.
Кроме того, существенный рост показателя был отмечен и в Турции, где показатель увеличился на 0,4 процентного пункта, достигнув 8,4%.
В таких странах, как Индия и Бразилия, безработица значительно сократилась: на 2,3 и 1,2 процентного пункта соответственно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Аналитик рассказал о росте безработицы в мире из-за пошлин Трампа
11:32
 
РоссияЯпонияЮжная КореяБольшая двадцаткаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала