Россия достигла самых низких показателей безработицы среди стран G20

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. По итогам второго квартала 2025 года Россия стала страной с самым низким показателем безработицы среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, проанализировав информацию национальных статслужб.В июне уровень безработицы в России достиг рекордно низких 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта в сравнении с мартом.Второе место заняла Япония с показателем 2,5%. В Южной Корее значения снизились до 2,6% за три месяца. В Мексике же за тот же период безработица выросла на максимальные для всех стран G20 0,5 процентного пункта, достигнув 2,7%.Южная Африка остается единственной страной с двузначным значением. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться: за три месяца уровень безработицы увеличился до 33,2%.Кроме того, существенный рост показателя был отмечен и в Турции, где показатель увеличился на 0,4 процентного пункта, достигнув 8,4%.В таких странах, как Индия и Бразилия, безработица значительно сократилась: на 2,3 и 1,2 процентного пункта соответственно.

