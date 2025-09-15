Рейтинг@Mail.ru
Хорошие новости
 
05:06 15.09.2025 (обновлено: 14:11 15.09.2025)
Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.Доля безработного населения в стране в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.Немногим выше — 2,5% — безработица была в Японии, там она остается такой второй квартал подряд. В Южной Корее показатель за три месяца снизился — до 2,6% с 2,9% в марте. В то же время в Мексике безработица за три месяца выросла на максимальные среди всех стран G20 0,5 процентного пункта и достигла 2,7%.Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, остается ЮАР, при этом ситуация продолжает ухудшаться: уже второй квартал подряд показатель растет, достигнув по итогам июня 33,2% с мартовских 32,9%.Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, показала Турция — на 0,4 процентного пункта, до 8,4%.В то же время показатель заметно снизился в Индии (на 2,3%) и Бразилии (на 1,2%).
мексика, япония, россия, большая двадцатка, в мире, экономика
Хорошие новости

Самая низкая безработица среди стран G20 оказалась в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква-Сити на рассвете
Москва-Сити на рассвете - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Москва-Сити на рассвете. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Доля безработного населения в стране в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.
Немногим выше — 2,5% — безработица была в Японии, там она остается такой второй квартал подряд. В Южной Корее показатель за три месяца снизился — до 2,6% с 2,9% в марте. В то же время в Мексике безработица за три месяца выросла на максимальные среди всех стран G20 0,5 процентного пункта и достигла 2,7%.
Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, остается ЮАР, при этом ситуация продолжает ухудшаться: уже второй квартал подряд показатель растет, достигнув по итогам июня 33,2% с мартовских 32,9%.
Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, показала Турция — на 0,4 процентного пункта, до 8,4%.
В то же время показатель заметно снизился в Индии (на 2,3%) и Бразилии (на 1,2%).
