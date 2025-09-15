https://ria.ru/20250915/bezopasnost-2041529416.html

В России стартует Неделя безопасности дорожного движения

В России стартует Неделя безопасности дорожного движения

В России стартует Неделя безопасности дорожного движения

С 15 по 21 сентября пройдет Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция МВД России.

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. С 15 по 21 сентября пройдет Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция МВД России.Ключевая цель мероприятия — привлечь внимание общества к вопросам защиты детей на дорогах, усовершенствовать методы профилактики и сформировать у школьников, их педагогов и родителей устойчивые навыки безопасного поведения. Мероприятия направлены на охват всех участников образовательного процесса.В России, несмотря на общее снижение числа погибших в ДТП детей на 5,7%, отмечен рост практически на 1% количества аварий и числа раненых с их участием."Особую обеспокоенность вызывает рост аварийности с участием несовершеннолетних водителей. Количество ДТП с детьми на мопедах выросло на 3,7 %, а на мототранспорте — на 11,6%. Число погибших в таких авариях увеличилось на 36% и 25%, соответственно", — подчеркнул начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.Отдельной мерой профилактики, на которую обращают внимание в Госавтоинспекции МВД России, является использование световозвращающих элементов. Актуальность этой темы подтверждает печальная статистика: на 7,8% с начала года увеличилось число детей-пешеходов, раненых в темное время суток. Причем, большинство из них (593 человека) не имели на одежде световозвращателей, что могло бы предотвратить трагедию. Тема их использования найдет отражение в программе Недели безопасности дорожного движения.Ключевым событием недели станет "Единый день безопасности дорожного движения" 17 сентября. В программу войдут тематические занятия и практикумы в школах, дни открытых дверей и телемосты для популяризации движения Юных инспекторов движения (ЮИД).Дополнительными мероприятиями станут Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" на платформе "Учи.ру" (с 23 сентября по 26 октября) и Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям" (со 2 сентября по 31 октября), организованные Минпросвещения совместно с Госавтоинспекцией.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

