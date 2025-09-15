Рейтинг@Mail.ru
Украинские беженки часто подвергаются насилию в Нидерландах, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
13:49 15.09.2025
Украинские беженки часто подвергаются насилию в Нидерландах, пишут СМИ
2025-09-15T13:49:00+03:00
2025-09-15T13:49:00+03:00
ГААГА, 15 сен - РИА Новости. Украинские женщины и дети, бежавшие в Нидерланды, все чаще становятся жертвами сексуального насилия в переполненных центрах для приема беженцев, пишет газета Telegraaf со ссылкой на исследовательскую организацию "Опора". Сообщается, что за последние месяцы организация получила 30 сообщений о сексуальном насилии в отношении украинских женщин. Ещё в девяти случаях жертвами подобных преступлений стали дети. Весной 2024 года украинская девушка была изнасилована в своей комнате в центре для беженцев, она месяц скрывала свою историю, после чего записала видео и опубликовала его в TikTok с призывом о юридической помощи. Кроме того, в начале этого лета полиция провела обыск в доме в городе Масслёйс и обнаружила трёх украинских детей, которых пытались склонить к секс-работе. Двое мужчин из Роттердама были задержаны с поличным и обвинены в торговле людьми. Во многом проблемы возникают из-за переполненности центров по приему беженцев в Нидерландах: по данным Ассоциации муниципалитетов Нидерландов (VNG), в настоящее время ситуация "крайне критическая". В центрах проживают почти 100 000 украинцев, и свободных мест там уже практически нет. В основном это женщины и дети с Украины и небольшое число мужчин. Тем не менее, около 300 украинских беженцев по-прежнему прибывают в страну каждую неделю. Ассоциация муниципалитетов Нидерландов рассматривает способы снижения нагрузки на центры для беженцев: так, она обратилась к правительству с просьбой изучить возможность ужесточения условий предоставления убежища. В настоящее время каждый беженец с Украины имеет право на убежище в Нидерландах. Муниципалитеты рассматривают возможность исключения тех лиц, "которые могут обеспечить себя". В начале сентября радиостанция BNR сообщила, что в муниципалитетах Нидерландов заканчиваются места для размещения украинских беженцев, центры для просителей убежища по всей стране переполнены. Кроме того, городские власти жалуются на недостаточное финансирование для размещения украинцев.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Амстердам. Архивное фото
ГААГА, 15 сен - РИА Новости. Украинские женщины и дети, бежавшие в Нидерланды, все чаще становятся жертвами сексуального насилия в переполненных центрах для приема беженцев, пишет газета Telegraaf со ссылкой на исследовательскую организацию "Опора".
Сообщается, что за последние месяцы организация получила 30 сообщений о сексуальном насилии в отношении украинских женщин. Ещё в девяти случаях жертвами подобных преступлений стали дети.
Весной 2024 года украинская девушка была изнасилована в своей комнате в центре для беженцев, она месяц скрывала свою историю, после чего записала видео и опубликовала его в TikTok с призывом о юридической помощи.
Кроме того, в начале этого лета полиция провела обыск в доме в городе Масслёйс и обнаружила трёх украинских детей, которых пытались склонить к секс-работе. Двое мужчин из Роттердама были задержаны с поличным и обвинены в торговле людьми.
Во многом проблемы возникают из-за переполненности центров по приему беженцев в Нидерландах: по данным Ассоциации муниципалитетов Нидерландов (VNG), в настоящее время ситуация "крайне критическая". В центрах проживают почти 100 000 украинцев, и свободных мест там уже практически нет. В основном это женщины и дети с Украины и небольшое число мужчин. Тем не менее, около 300 украинских беженцев по-прежнему прибывают в страну каждую неделю.
Ассоциация муниципалитетов Нидерландов рассматривает способы снижения нагрузки на центры для беженцев: так, она обратилась к правительству с просьбой изучить возможность ужесточения условий предоставления убежища. В настоящее время каждый беженец с Украины имеет право на убежище в Нидерландах. Муниципалитеты рассматривают возможность исключения тех лиц, "которые могут обеспечить себя".
В начале сентября радиостанция BNR сообщила, что в муниципалитетах Нидерландов заканчиваются места для размещения украинских беженцев, центры для просителей убежища по всей стране переполнены. Кроме того, городские власти жалуются на недостаточное финансирование для размещения украинцев.
