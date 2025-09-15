Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила шесть БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 15.09.2025 (обновлено: 07:19 15.09.2025)
ПВО за ночь сбила шесть БПЛА ВСУ над Белгородской областью
ПВО за ночь сбила шесть БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2025
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
