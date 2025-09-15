https://ria.ru/20250915/bespilotniki-2041951094.html

ПВО за ночь сбила шесть БПЛА ВСУ над Белгородской областью

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

