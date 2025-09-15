https://ria.ru/20250915/bespilotniki-2041946588.html
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.
