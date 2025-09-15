Вещества, ввозимые в Белоруссию, часто следуют в Россию, заявил таможенник

Рейтинг@Mail.ru
23:19 15.09.2025
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белорусские таможенники вносят вклад в защищенность Союзного государства Белоруссии и России, ведь большинство запрещенных веществ, которые пытаются ввезти в Белоруссию из ЕС, имеют пунктом назначения РФ, заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский. "Контроль на въезд в страну со стороны Европейского союза очень четкий, жесткий и конкретный. Конечно, большинство запрещенных веществ ввозится через границу Беларуси для дальнейшего вывоза в Российскую Федерацию", - сказал Орловский в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1". По его словам, так было и с взрывчаткой, которую ввозили для диверсии непосредственно на российской территории, так и с крупными партиями наркотиков, психотропных веществ, которые задерживали в этом году. "И последнее задержание, порядка 637 килограммов сильнейшего психотропа из Латвии следовало через нашу границу - тоже предназначалось для России... Но мы единое союзное государство, и мы помогаем друг другу. И в данном случае в защищенности, безопасности нашего союзного государства в том числе и участвуют белорусские таможенники. Это кропотливая работа… ежедневная, на которую настроены и наша техника, и наши люди", - сказал глава таможенного комитета.
белоруссия, россия, латвия, евросоюз, в мире
Белоруссия, Россия, Латвия, Евросоюз, В мире
© РИА НовостиФлаг Белоруссии
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белорусские таможенники вносят вклад в защищенность Союзного государства Белоруссии и России, ведь большинство запрещенных веществ, которые пытаются ввезти в Белоруссию из ЕС, имеют пунктом назначения РФ, заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский.
"Контроль на въезд в страну со стороны Европейского союза очень четкий, жесткий и конкретный. Конечно, большинство запрещенных веществ ввозится через границу Беларуси для дальнейшего вывоза в Российскую Федерацию", - сказал Орловский в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, так было и с взрывчаткой, которую ввозили для диверсии непосредственно на российской территории, так и с крупными партиями наркотиков, психотропных веществ, которые задерживали в этом году.
"И последнее задержание, порядка 637 килограммов сильнейшего психотропа из Латвии следовало через нашу границу - тоже предназначалось для России... Но мы единое союзное государство, и мы помогаем друг другу. И в данном случае в защищенности, безопасности нашего союзного государства в том числе и участвуют белорусские таможенники. Это кропотливая работа… ежедневная, на которую настроены и наша техника, и наши люди", - сказал глава таможенного комитета.
