Вещества, ввозимые в Белоруссию, часто следуют в Россию, заявил таможенник
Вещества, ввозимые в Белоруссию, часто следуют в Россию, заявил таможенник - РИА Новости, 15.09.2025
Вещества, ввозимые в Белоруссию, часто следуют в Россию, заявил таможенник
Белорусские таможенники вносят вклад в защищенность Союзного государства Белоруссии и России, ведь большинство запрещенных веществ, которые пытаются ввезти в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T23:19:00+03:00
2025-09-15T23:19:00+03:00
2025-09-15T23:19:00+03:00
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белорусские таможенники вносят вклад в защищенность Союзного государства Белоруссии и России, ведь большинство запрещенных веществ, которые пытаются ввезти в Белоруссию из ЕС, имеют пунктом назначения РФ, заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский. "Контроль на въезд в страну со стороны Европейского союза очень четкий, жесткий и конкретный. Конечно, большинство запрещенных веществ ввозится через границу Беларуси для дальнейшего вывоза в Российскую Федерацию", - сказал Орловский в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1". По его словам, так было и с взрывчаткой, которую ввозили для диверсии непосредственно на российской территории, так и с крупными партиями наркотиков, психотропных веществ, которые задерживали в этом году. "И последнее задержание, порядка 637 килограммов сильнейшего психотропа из Латвии следовало через нашу границу - тоже предназначалось для России... Но мы единое союзное государство, и мы помогаем друг другу. И в данном случае в защищенности, безопасности нашего союзного государства в том числе и участвуют белорусские таможенники. Это кропотливая работа… ежедневная, на которую настроены и наша техника, и наши люди", - сказал глава таможенного комитета.
