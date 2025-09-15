Минск заявил о готовности возобновить работу любого КПП на границе с ЕС

https://ria.ru/20250915/belorussija-2042035657.html

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белорусская сторона готова возобновить работу по оформлению транспорта в любом пункте пропуска на границе, если соседние страны ЕС примут такое решение, заявил председатель государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский. Польша в ночь на 12 сентября закрыла пропуск транспорта через наземную границу с Белоруссией, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". До этого из-за решений Польши на белорусско-польской границе работал лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь"). Кроме того, с 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Латвийской стороной в сентябре 2023 года было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. "Если на то добрая воля наших соседей - мы готовы. У нас и личный состав есть, и все осталось на местах. Какой бы пункт пропуска ни был открыт, мы готовы буквально в (считанные – ред.) часы занять рабочее место и осуществлять пропуск и контроль. Будем надеяться, что пункты пропуска будут открываться. По-другому между соседями быть не должно", - приводит слова Орловского агентство Белта. Он заверил, что белорусская сторона готова к возобновлению работы в любом пункте пропуска, если сопредельные страны примут такое решение. Орловский ранее отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.

