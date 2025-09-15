Рейтинг@Mail.ru
Автобус со школьниками перевернулся во Франции, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
16:19 15.09.2025
Автобус со школьниками перевернулся во Франции, сообщили СМИ
в мире
франция
происшествия
ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. Автобус, перевозивший школьников, перевернулся во французском городе Каор на юго-западе страны, 17 человек пострадали, сообщила в понедельник радиостанция ici. "Автобус, перевозивший около 40 человек, в основном, учеников средней и старшей школы, перевернулся в Каоре (департамент Ло). В результате аварии 17 человек получили легкие ранения", - говорится в материале. По заявлению местных властей, инцидент произошел рано утром. На место быстро прибыли экстренные службы, и пострадавших доставили в больницу. Некоторые из них получили переломы, сообщила префектура департамента в соцсети X. Автобус перевернулся после того, как врезался в дерево, передаёт радиостанция.
франция
в мире, франция, происшествия
В мире, Франция, Происшествия
ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. Автобус, перевозивший школьников, перевернулся во французском городе Каор на юго-западе страны, 17 человек пострадали, сообщила в понедельник радиостанция ici.
"Автобус, перевозивший около 40 человек, в основном, учеников средней и старшей школы, перевернулся в Каоре (департамент Ло). В результате аварии 17 человек получили легкие ранения", - говорится в материале.
По заявлению местных властей, инцидент произошел рано утром. На место быстро прибыли экстренные службы, и пострадавших доставили в больницу. Некоторые из них получили переломы, сообщила префектура департамента в соцсети X.
Автобус перевернулся после того, как врезался в дерево, передаёт радиостанция.
