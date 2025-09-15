Рейтинг@Mail.ru
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку
00:40 15.09.2025 (обновлено: 06:04 15.09.2025)
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку
в мире
финикс
аризона
сша
чарли кирк
дональд трамп
убийство американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Полиция города Финикс в штате Аризона подтвердила РИА Новости задержание 19-летнего мужчины, который пытался разрушить стихийный мемориал консервативному активисту Чарли Кирку. &quot;Мужчина задержан после проникновения на частную территорию и разрушения общественного мемориала. Мужчина, позже идентифицированный как 19-летний Райдер Коррал, был задержан свидетелями и доставлен под стражу прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции&quot;, — заявил представитель полиции, сержант Фил Крински.Корралу будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нанесение ущерба имуществу и нарушение общественного порядка, отметили в полиции. Стихийный мемориал находится у штаб-квартиры основанной Кирком НКО Turning Point USA.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
в мире, финикс, аризона, сша, чарли кирк, дональд трамп, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Финикс, Аризона, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Убийство американского политика Чарли Кирка
© AP Photo / Ross D. FranklinМемориал на месте убийства Чарли Кирка
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Полиция города Финикс в штате Аризона подтвердила РИА Новости задержание 19-летнего мужчины, который пытался разрушить стихийный мемориал консервативному активисту Чарли Кирку.
"Мужчина задержан после проникновения на частную территорию и разрушения общественного мемориала. Мужчина, позже идентифицированный как 19-летний Райдер Коррал, был задержан свидетелями и доставлен под стражу прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции", — заявил представитель полиции, сержант Фил Крински.

Корралу будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нанесение ущерба имуществу и нарушение общественного порядка, отметили в полиции. Стихийный мемориал находится у штаб-квартиры основанной Кирком НКО Turning Point USA.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге
19 сентября 2024, 05:32
 
В миреФиниксАризонаСШАЧарли КиркДональд ТрампУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
