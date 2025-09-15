https://ria.ru/20250915/arizona-2041931698.html
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку - РИА Новости, 15.09.2025
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку
Полиция города Финикс в штате Аризона подтвердила РИА Новости задержание 19-летнего мужчины, который пытался разрушить стихийный мемориал консервативному... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T00:40:00+03:00
2025-09-15T00:40:00+03:00
2025-09-15T06:04:00+03:00
в мире
финикс
аризона
сша
чарли кирк
дональд трамп
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041119407_0:353:2216:1599_1920x0_80_0_0_2e228b25d56e2f4a14c0189d52928be4.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Полиция города Финикс в штате Аризона подтвердила РИА Новости задержание 19-летнего мужчины, который пытался разрушить стихийный мемориал консервативному активисту Чарли Кирку. "Мужчина задержан после проникновения на частную территорию и разрушения общественного мемориала. Мужчина, позже идентифицированный как 19-летний Райдер Коррал, был задержан свидетелями и доставлен под стражу прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции", — заявил представитель полиции, сержант Фил Крински.Корралу будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нанесение ущерба имуществу и нарушение общественного порядка, отметили в полиции. Стихийный мемориал находится у штаб-квартиры основанной Кирком НКО Turning Point USA.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
https://ria.ru/20240919/pamyatnik-1973548252.html
финикс
аризона
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041119407_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_a64f1f813111ed34b965819072a2b430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финикс, аризона, сша, чарли кирк, дональд трамп, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Финикс, Аризона, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Убийство американского политика Чарли Кирка
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал активисту Кирку