В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку

В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Полиция города Финикс в штате Аризона подтвердила РИА Новости задержание 19-летнего мужчины, который пытался разрушить стихийный мемориал консервативному активисту Чарли Кирку. "Мужчина задержан после проникновения на частную территорию и разрушения общественного мемориала. Мужчина, позже идентифицированный как 19-летний Райдер Коррал, был задержан свидетелями и доставлен под стражу прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции", — заявил представитель полиции, сержант Фил Крински.Корралу будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нанесение ущерба имуществу и нарушение общественного порядка, отметили в полиции. Стихийный мемориал находится у штаб-квартиры основанной Кирком НКО Turning Point USA.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.

