Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве

Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве - РИА Новости, 15.09.2025

Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве

Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, заявил в беседе с РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, заявил в беседе с РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра."Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", — сказал он.Как отметил дипломат, в Москве достаточно много заведений, магазинов с одеждой от кутюр. При этом самое большое впечатление в Москве на Виейру, по его признанию, произвели люди.В июне предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей, назвав Москву лучшей столицей мира.

