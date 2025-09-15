Рейтинг@Mail.ru
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 15.09.2025 (обновлено: 00:29 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/argentina-2041930810.html
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве - РИА Новости, 15.09.2025
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве
Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, заявил в беседе с РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T00:28:00+03:00
2025-09-15T00:29:00+03:00
в мире
москва
аргентина
россия
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974173004_0:136:3200:1936_1920x0_80_0_0_e3f7d55633db05919f494c1ee6c2d744.jpg
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, заявил в беседе с РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра."Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", — сказал он.Как отметил дипломат, в Москве достаточно много заведений, магазинов с одеждой от кутюр. При этом самое большое впечатление в Москве на Виейру, по его признанию, произвели люди.В июне предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей, назвав Москву лучшей столицей мира.
https://rsport.ria.ru/20250824/moskva-2037335284.html
https://ria.ru/20250111/moscow-1993259324.html
москва
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974173004_471:0:3200:2047_1920x0_80_0_0_8fcecbf0c515411ef8749146aad8cc81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, аргентина, россия, рбк (медиагруппа)
В мире, Москва, Аргентина, Россия, РБК (медиагруппа)
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве

Посол Аргентины Виейра назвал Москву самым чистым и безопасным городом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, заявил в беседе с РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", — сказал он.
Вид на Кремль и Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"В Москве зову друзей на хинкали": аргентинец восхитился столицей России
24 августа, 21:55
Как отметил дипломат, в Москве достаточно много заведений, магазинов с одеждой от кутюр. При этом самое большое впечатление в Москве на Виейру, по его признанию, произвели люди.
В июне предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей, назвав Москву лучшей столицей мира.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Западный журналист восхитился одной деталью в Москве
11 января, 14:45
 
В миреМоскваАргентинаРоссияРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала