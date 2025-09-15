https://ria.ru/20250915/argentina-2041930810.html
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве - РИА Новости, 15.09.2025
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве
Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, заявил в беседе с РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T00:28:00+03:00
2025-09-15T00:28:00+03:00
2025-09-15T00:29:00+03:00
в мире
москва
аргентина
россия
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974173004_0:136:3200:1936_1920x0_80_0_0_e3f7d55633db05919f494c1ee6c2d744.jpg
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, заявил в беседе с РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра."Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", — сказал он.Как отметил дипломат, в Москве достаточно много заведений, магазинов с одеждой от кутюр. При этом самое большое впечатление в Москве на Виейру, по его признанию, произвели люди.В июне предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей, назвав Москву лучшей столицей мира.
https://rsport.ria.ru/20250824/moskva-2037335284.html
https://ria.ru/20250111/moscow-1993259324.html
москва
аргентина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974173004_471:0:3200:2047_1920x0_80_0_0_8fcecbf0c515411ef8749146aad8cc81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, аргентина, россия, рбк (медиагруппа)
В мире, Москва, Аргентина, Россия, РБК (медиагруппа)
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве
Посол Аргентины Виейра назвал Москву самым чистым и безопасным городом