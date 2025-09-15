https://ria.ru/20250915/alekseev-2042054818.html

Забытый гений: создатель "Каспийского монстра", которого боялось ЦРУ

Забытый гений: создатель "Каспийского монстра", которого боялось ЦРУ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В июле 1961 года на Горьковском водохранилище появился аппарат, который поставил в тупик даже опытных наблюдателей. Не самолет — крылья слишком малы, не катер — несется над водой со скоростью 200 километров в час. Машина летела в нескольких метрах над поверхностью, словно издеваясь над законами физики. Так мир впервые увидел экраноплан — детище советского гения Ростислава Алексеева.Вскоре американская разведка даст его творениям прозвище "Каспийский монстр", а эксперты признают: русские опередили Штаты на 30 лет. Как сын агронома и учительницы из провинциального городка создал оружие, испугавшее Вашингтон?Парусный спорт и жажда скоростиРостислав Алексеев родился 18 декабря 1916 года в Новозыбкове Черниговской губернии в семье учительницы и агронома. В 1935-м он поступил в Горьковский индустриальный институт имени Жданова на кораблестроительный факультет.В студенческие годы будущий конструктор увлекался парусным спортом. Молодой яхтсмен постоянно размышлял над одной задачей: как заставить корабль двигаться быстрее. Ответ пришел неожиданно: нужно уменьшить площадь контакта судна с водой.Алексеев обратил внимание на "экранный эффект" — явление, известное летчикам с самого начала эры авиации. При полете у самой поверхности земли или воды крыло получало дополнительную подъемную силу, словно натыкаясь на воздушную подушку. Для авиации это было скорее препятствием, но Алексеев увидел в нем ключ к революции на море.Дипломная работа в условиях войныВ июле 1941 года, когда немецкие войска рвались к Москве, в Горьковском институте проходила необычная защита диплома. Тема работы Алексеева — "Скоростной катер на подводных крыльях" — звучала в условиях начавшейся войны более чем актуально. Заседание проходило при закрытых дверях.Молодого инженера немедленно направили на завод "Красное Сормово", где в 1942-м ему выделили помещение и специалистов для работы над боевыми катерами. Создать уникальные боевые катера до окончания Великой Отечественной Алексеев не успел, но его разработки были признаны весьма перспективными. В 1951 году работу конструктора отметили Сталинской премией второй степени."Ракета" покоряет мирВ 1951-м военные наработки молодого конструктора преобразовали в гражданский проект. КБ Алексеева приступило к созданию пассажирского судна на подводных крыльях под названием "Ракета".Первая "Ракета" была представлена в Москве в 1957 году во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Пассажирское судно, по скорости превосходившее все существующие гражданские теплоходы, произвело эффект разорвавшейся бомбы."Ракеты" вышли далеко за пределы СССР: их успешно эксплуатировали в Великобритании, Канаде, Германии, Финляндии. За создание целой линейки судов на подводных крыльях — "Волга", "Метеор", "Комета", "Спутник" — коллектив во главе с Алексеевым в 1962-м получил Ленинскую премию.Рождение "монстра"Алексеев не остановился на достигнутом. Верхний предел скорости судов на подводных крыльях не превышал 100-120 километров в час из-за кавитации — образования пузырьков в быстро движущейся жидкости. Чтобы преодолеть этот барьер, нужно было полностью исключить контакт с водой.Алексеев лично вывел на испытания первый экраноплан СМ-1 ("Самоходная модель") 22 июля 1961 года. Машина, построенная по схеме "тандем" с двумя крыльями, разгонялась до 200 километров в час и хорошо управлялась. Присутствовавшие на испытаниях председатель Госкомитета по судостроению Борис Бутома, Дмитрий Устинов и главком ВМФ Сергей Горшков дали добро на дальнейшие разработки.Летом 1962-го в СССР приняли масштабную программу по экранопланостроению. Началась разработка гигантского экспериментального экраноплана КМ-1, который войдет в историю как "Каспийский монстр".Машина, которая поразила американцевКМ-1 стал самым тяжелым летательным аппаратом в мире — до 1988 года, когда появился Ан-225 "Мрия". При размахе крыла 37,6 метра, длине 92 метра и максимальной взлетной массе 544 тонны "монстр" развивал скорость 500 километров в час.Спущенный на воду в октябре 1966-го в Чкаловске КМ-1 прошел испытания на Каспийском море. Именно там американская разведка зафиксировала невиданную машину. Как рассказывает Lenta.ru, буквы "К" и "М" американцы расшифровали как "Каспийский монстр" — так прозвище и закрепилось.Публикация фотографии в журнале Time наделала много шума. Возникли опасения, что СССР вскоре сможет контролировать побережья всего Мирового океана."Лунь" — убийца авианосцевНа базе КМ-1 создали боевой экраноплан "Лунь" с шестью контейнерами для противокорабельных ракет "Москит". Этот 600-тонный гигант длиной 73 метра был настоящим кошмаром для вражеского флота."Лунь" мог выйти в заданный район и запустить стаю крылатых ракет по авианосной группировке — две ракеты гарантированно выводили корабль любого класса из строя. Как вспоминала дочь конструктора Татьяна Алексеева, "американцы его очень испугались — одного "Луня" хватало, чтобы разбомбить авианосец"."Орленок" — летающий десантПараллельно развивалось транспортно-десантное направление. Экранолет А-90 "Орленок" мог переходить в режим полноценного полета на высоте до 3000 метров. При скорости 400 километров в час он перевозил до 200 десантников или два БТР с экипажем."Орленок" был спущен на воду в 1972 году. После семи лет испытаний его приняли в состав ВМФ СССР как полноценную боевую единицу. Всего изготовили четыре такие машины, составившие 11-ю отдельную авиагруппу.Трагический финал генияКак отмечает Lenta.ru, у экранопланов было много противников в верхах. После отставки Хрущева поддержку оказывали Устинов и главком ВМФ Горшков, но в 1984-м умер Устинов, а пришедший на его место Соколов закрыл программу экранопланов.В 1976-1977 годах уничтожили более 250 уникальных чертежей экранопланов. "Каспийский монстр" остался в единственном экземпляре, но в 1980-м попал в аварию из-за ошибки пилота и затонул. "Лунь" в 1990 году передали в опытную эксплуатацию, а после распада СССР в 1991-м стало не до него — сейчас он законсервирован в сухом доке в Каспийске. Из запланированных 100 экранопланов построили всего 24, включая пять "Орлят".Ростислав Евгеньевич ушел из жизни 9 февраля 1980-го при трагических обстоятельствах. Во время испытаний прототипа гражданского экраноплана "Волга-2" он получил тяжелую травму и скончался от заражения крови после двух операций. Ему было 63 года.Признание через десятилетияТо, что создали Алексеев и его команда, позже оценил американский конструктор Стивен Хукер. После посещения российских фирм, занимающихся экранопланами, он воскликнул: "Русские опередили нас на 30 лет!"Идеи Ростислава Алексеева продолжают жить. Экранопланы — это целая отрасль, где Россия может серьезно прорваться на мировой рынок. От арктической логистики до морского туризма — машины, которые научились летать над водой, могут найти свою нишу в XXI веке.

