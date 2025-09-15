https://ria.ru/20250915/aeroflot-2042074544.html

"Аэрофлот" за лето перевез более полумиллиона детей со скидкой 50%

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" с июня по август на собственных рейсах по России авиакомпания перевезла с фиксированной 50% скидкой более 525 тысяч юных пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика. Самыми популярными направлениями по количеству перевезенных детей в возрасте от 2 до 12 лет стали Москва — Сочи — Москва, Москва — Калининград — Москва, Москва — Санкт-Петербург — Москва, Москва — Владивосток — Москва, Москва — Хабаровск — Москва и другие. Всего же с начала этого года и по август включительно внутренними рейсами "Аэрофлота"* и авиакомпании "Россия" с 50% скидкой путешествовало более 821 тысячи детей. Для пассажиров в возрасте от 5 до 16 лет, которые летят без взрослых, авиакомпания предлагает услугу перевозки под наблюдением организации. В течение лета "Аэрофлот"* и авиакомпания "Россия" перевезли более 11 тысяч несопровождаемых детей. Чаще всего данную услуг заказывали для юных пассажиров на следующих направлениях: Москва — Владивосток — Москва, Москва — Хабаровск — Москва, Москва — Сочи — Москва, Москва — Новосибирск — Москва и Москва — Калининград — Москва. Общее количество детей от 0 до 12 лет, которые совершили перелет на рейсах "Аэрофлота"* и авиакомпании "Россия" на внутренних направлениях составило: за три летних месяца 2025 года — более 850 тысяч, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года; за 8 месяцев этого года — почти 1,4 миллиона, что также на 7% больше того же периода в 2024 году. *Включая рейсы авиакомпании IFly под кодом SU по программе "мокрого" лизинга

