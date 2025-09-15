https://ria.ru/20250915/aeroflot-2042051637.html

"Аэрофлот" за лето перевез 16,7 миллиона человек

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за три летних месяца составил 16,7 миллиона человек, чаще всего внутри страны выполнялись рейсы из Москвы в Петербург и... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за три летних месяца составил 16,7 миллиона человек, чаще всего внутри страны выполнялись рейсы из Москвы в Петербург и обратно, за рубеж - из Москвы в Анталью и обратно, сообщила компания. "Суммарно с июня по август авиакомпании группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") перевезли более 16,7 миллиона пассажиров, что соответствует уровню пассажиропотока летом 2024 года", - сообщила группа. "Самыми популярными маршрутами для перелетов по России с июня по август 2025 года стали: Москва - Санкт-Петербург - Москва (перевезено 837 тысяч пассажиров), Москва - Сочи - Москва (663 тысяч пассажиров), Москва - Калининград - Москва (558 тысяч пассажиров)", - говорится в сообщении. Далее в топ вошли маршруты между Москвой и Владивостоком, а также Москвой и Екатеринбургом.Там уточнили, что "в топ-5 зарубежных маршрутов этим летом вошли: Москва - Анталья - Москва (336 тысяч пассажиров), Москва - Стамбул - Москва (197 тысяч пассажиров), Москва - Ереван - Москва (185 тысяч пассажиров), Москва - Минск - Москва (152 тысячи пассажиров), Москва - Шарм-эль-Шейх - Москва (86 тысяч пассажиров)". Самыми быстрорастущими российскими направлениями минувшего лета стали Москва - Саранск, Красноярск - Казань, Сочи - Новосибирск, Красноярск - Магадан, Красноярск - Челябинск, сообщили в группе. Международные маршруты с наибольшим приростом пассажиропотока: Москва - Гянджа, Минеральные Воды - Ереван, Москва - Мале, Минеральные Воды - Анталья, Санкт-Петербург - Хургада.

