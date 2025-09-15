https://ria.ru/20250915/adygeya-2042051325.html
Управление мусульман Адыгеи заявило о провокации со свиной головой у мечети
религия
республика адыгея
тахтамукайский район
россия
происшествия
ислам
общество
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Неизвестные, которые подкинули свиную голову к мечети в ауле Адыгеи, совершили подлую провокацию, заявили в Духовном управлении мусульман республики Адыгея и Краснодарского края. Организация сообщила, что неизвестные подкинули свиную голову к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе республики. "У данного поступка есть лишь одно объяснение – это подлая провокация, направленная на дестабилизацию в нашем регионе и попытку разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе. Однако жители Адыгеи, как и все россияне, сильны своим единством", - сообщили в религиозном управлении. Управление призвало мусульман не поддаваться на провокации и сохранять бдительность. "Духовное управление мусульман республики Адыгея и Краснодарского края выступает с решительным осуждением провокации, произошедшей в Тахтамукайском районе республики", - добавили в управлении.
