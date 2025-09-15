Адвокат пожаловался на интервью Пугачевой

https://ria.ru/20250915/advokat-2042115905.html
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв пожаловался на интервью певицы Аллы Пугачевой в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, сообщил он РИА Новости. "Я написал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ", - сказал адвокат. Он просит ведомства проверить слова певицы на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про армию. Ранее он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".*Признана иноагентом в России.
