Рейтинг@Mail.ru
Адвокат пожаловался на интервью Пугачевой - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/advokat-2042115905.html
Адвокат пожаловался на интервью Пугачевой
Адвокат пожаловался на интервью Пугачевой - РИА Новости, 15.09.2025
Адвокат пожаловался на интервью Пугачевой
Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв пожаловался на интервью певицы Аллы Пугачевой в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T22:23:00+03:00
2025-09-15T22:23:00+03:00
россия
алла пугачева
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв пожаловался на интервью певицы Аллы Пугачевой в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, сообщил он РИА Новости. "Я написал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ", - сказал адвокат. Он просит ведомства проверить слова певицы на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про армию. Ранее он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".*Признана иноагентом в России.
https://ria.ru/20250915/treschev-2042025136.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a8fc437ebed8ba760e241a79c4d5c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алла пугачева, общество
Россия, Алла Пугачева, Общество
Адвокат пожаловался на интервью Пугачевой

Трещёв пожаловался на интервью певицы Пугачевой в Генпрокуратуру и СК

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв пожаловался на интервью певицы Аллы Пугачевой в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, сообщил он РИА Новости.
"Я написал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ", - сказал адвокат.
Он просит ведомства проверить слова певицы на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про армию.
Ранее он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
*Признана иноагентом в России.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью
Вчера, 13:56
 
РоссияАлла ПугачеваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала