Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка и Кировск в Донецкой Народной Республике, а также Глушковка и Боровая в Харьковской области. "Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М-777 производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
