https://ria.ru/20250914/zapad-2041813069.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 14.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T12:16:00+03:00

2025-09-14T12:16:00+03:00

2025-09-14T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701562_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_7e1923f1652a21d4f4b6af17504a72a5.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка и Кировск в Донецкой Народной Республике, а также Глушковка и Боровая в Харьковской области. "Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М-777 производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика