Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" 14.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 14.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка и Кировск в Донецкой Народной Республике, а также Глушковка и Боровая в Харьковской области. "Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М-777 производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка и Кировск в Донецкой Народной Республике, а также Глушковка и Боровая в Харьковской области.
"Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубица М-777 производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
