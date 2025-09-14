Заказчик поджога ТЦ в Ухте пытался договориться с другим исполнителем

https://ria.ru/20250914/zakazchik-2041776472.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один из наиболее опасных разыскиваемых преступников Фахрудин Махмудов, заочно приговоренный к пожизненному сроку за организацию поджога торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, изначально пытался договориться о совершении преступления с другим исполнителем, но тот отказался, следует из материалов судов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В результате поджога здания ТЦ "Пассаж" в Ухте 11 июля 2005 года погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Исполнителей преступления Антона Коростелева и Алексея Пулялина в 2009 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Позднее в организации поджога обвинили братьев Фахрудина и Асрета Махмудовых и Валентина Гаджиева. В октябре 2013 года суд присяжных их оправдал, но Верховный суд РФ в 2014 году отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Обвиняемые не явились на предварительное судебное заседание по делу и были объявлены в международный розыск. В декабре 2023 года Верховный суд Республики Коми заочно приговорил братьев Махмудовых к пожизненному заключению, а Гаджиева к 23 годам колонии. Как следует из приговора, Махмудов "первоначально пытался организовать поджог ТЦ через КСН (ФИО скрыто – ред.)". В суде были оглашены показания свидетелей, чьи анкетные данные остались в тайне, чтобы обеспечить их безопасность. Из показаний следует, что Махмудов обещал за поджог денежное вознаграждение. Тот, к кому он обратился, сначала согласился, начал искать непосредственных исполнителей, но через несколько дней передумал. От тех, кто был в курсе запроса на поджог, потребовали молчания под угрозой насилия и убийства. "Когда К отказал Махмудову Ф.А. в поджоге, то последний стал угрожать К, а затем поднял арендную плату и закрыл буфет у сестры К на автовокзале, став его собственником", - уточняется в показаниях свидетеля. Фахрудин Махмудов указан на сайте МВД РФ в числе наиболее опасных разыскиваемых преступников, за помощь в розыске которых установлено вознаграждение в 1 миллион рублей.

