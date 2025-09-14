https://ria.ru/20250914/zadornov-2041772080.html

Задорнов назвал оптимальный уровень темпов роста российской экономики

14.09.2025

Задорнов назвал оптимальный уровень темпов роста российской экономики

Оптимальный уровень темпов роста российской экономики - 3-3,5%, этого достаточно для обеспечения нормальных бюджетных доходов и роста уровня жизни, заявил в... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оптимальный уровень темпов роста российской экономики - 3-3,5%, этого достаточно для обеспечения нормальных бюджетных доходов и роста уровня жизни, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Рост должен быть 3-3,5%, чтобы можно было и социальную политику проводить, улучшая уровень жизни, и обеспечивать нормальные бюджетные доходы", - отметил он. Сам Задорнов в интервью агентству говорил, что ждет темпы роста экономики в этом году на уровне 1-1,2%. Причины замедления увеличения ВВП - исчерпание свободных мощностей в большинстве отраслей, нехватка кадров, а также влияние ключевой ставки на экономику. В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. В конце августа министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. Банк России ожидает, что темпы роста составят 1-2% в текущем году.

россия

