06:22 14.09.2025 (обновлено: 06:38 14.09.2025)
Задорнов назвал оптимальный уровень темпов роста российской экономики
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оптимальный уровень темпов роста российской экономики - 3-3,5%, этого достаточно для обеспечения нормальных бюджетных доходов и роста уровня жизни, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Рост должен быть 3-3,5%, чтобы можно было и социальную политику проводить, улучшая уровень жизни, и обеспечивать нормальные бюджетные доходы", - отметил он. Сам Задорнов в интервью агентству говорил, что ждет темпы роста экономики в этом году на уровне 1-1,2%. Причины замедления увеличения ВВП - исчерпание свободных мощностей в большинстве отраслей, нехватка кадров, а также влияние ключевой ставки на экономику. В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. В конце августа министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. Банк России ожидает, что темпы роста составят 1-2% в текущем году.
экономика, россия, михаил задорнов, антон силуанов
Экономика, Россия, Михаил Задорнов, Антон Силуанов
Задорнов назвал оптимальный уровень темпов роста российской экономики

Экономист Задорнов: оптимальный уровень темпов роста экономики РФ составляет 3%

Монеты России
Монеты России. Архивное фото
Монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оптимальный уровень темпов роста российской экономики - 3-3,5%, этого достаточно для обеспечения нормальных бюджетных доходов и роста уровня жизни, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Рост должен быть 3-3,5%, чтобы можно было и социальную политику проводить, улучшая уровень жизни, и обеспечивать нормальные бюджетные доходы", - отметил он.
Сам Задорнов в интервью агентству говорил, что ждет темпы роста экономики в этом году на уровне 1-1,2%. Причины замедления увеличения ВВП - исчерпание свободных мощностей в большинстве отраслей, нехватка кадров, а также влияние ключевой ставки на экономику.
В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. В конце августа министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. Банк России ожидает, что темпы роста составят 1-2% в текущем году.
